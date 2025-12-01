Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Разве Долина повредилась в уме? В Госдуме РФ неожиданно отреагировали на скандал с квартирой

СтарХит 1 декабря, 2025 10:40

Мир 0 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

Общественность в шоке от скандала с Ларисой Долиной, которой удалось вернуть себе столичную квартиру. А вот покупатель жилья артистки, мать-одиночка Полина Лурье, осталась без своих денег — речь идет о 112 млн рублей.

В прошлом году Долина лишилась миллионов и продала свою квартиру, находясь под влиянием мошенников, которые обрабатывали ее несколько месяцев. Осознав все произошедшее, певица обратилась в правоохранительные органы. И вот теперь суды встают на сторону 70-летней звезды… Правда, публика жалеет пострадавшую сторону — Полину Лурье, которая имела неосторожность купить у исполнительницы жилье. Общественность требует отменить Ларису Долину, многие компании публично начали объявлять ей бойкот. В шоке от произошедшего и певица Слава.

«Из-за моей „любимой“ Ларисы Александровны Долиной я не могу продать ни одну из своих квартир. Хочу помочь детям с жильем, хочу давно перестроить свой дом, еще у сестры делаю ремонт. Но не получается благодаря певице, которую я терпеть не могу… Знаете, я ведь недавно даже защищала ее, когда она не взяла цветы у поклонника из-за якобы аллергии. Подумала, мол, уважаемый человек, некрасиво смеяться. Но теперь жалею», — заявила она в соцсети.

В Госдуме тоже отреагировали на скандал с Ларисой Долиной. Депутат Виталий Милонов заявил, что Полина Лурье должна получить свои деньги назад. «Конечно, жалко Долину. Безусловно, она была введена в заблуждение. Но при этом Долина не злоупотребляет какими-то там веществами, она находится в здравом уме. И то, что она сделала, это, конечно, жуткая ошибка с ее стороны.

Нам всем ее жалко, но почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры. Считаю, что средства ей должны быть возвращены.

Разве люди были в курсе, что человек продает под воздействием каких-то факторов? Нет. Дееспособность была проверена. Она установлена нотариусом. Тут надо согласиться, что это недостаточно ответственное поведение...», — порассуждал Милонов.

На стороне Лурье и глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он призвал Верховный суд, куда намеревается подать жалобу Полина, пересмотреть громкое дело.

«Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном суде России. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю.

В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье», — отметил Гаврилов.

