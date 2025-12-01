Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В США подобный вердикт привёл к Гражданской войне: Балодис о решении Суда ЕС по однополым бракам (1)

Редакция PRESS 1 декабря, 2025 12:20

Новости Латвии

"Суд Европейского Союза (СЕС) вынес решение, согласно которому государства-члены должны признавать однополые браки, заключенные в другой стране ЕС. Это решение в некоторой степени напоминает мне знаменитое дело Верховного суда США по делу Дреда Скотта (1857). Сходство заключается в юридических последствиях, которые в деле Дреда Скотта были очень далекоидущими. Решение по этому делу обострило конфликт между Севером и Югом и считается одной из причин, которые привели к Гражданской войне в США, - пишет Ринголд Балодис на портале Pietiek.com.

1.Дред Скотт: историческая параллель с решением ЕС

В 1857 году США были глубоко расколоты: часть штатов поддерживала рабство, а в северных штатах оно было запрещено. Раб Дред Скотт несколько лет прожил в Иллинойсе и Висконсине — на территориях, где рабство было полностью запрещено, и его хозяин относился к нему как к свободному человеку. После смерти хозяина Дред решил юридически закрепить свой статус свободного человека и обратился в суд. Дело дошло до Верховного суда США.

В то время в составе Верховного суда преобладали судьи из южных штатов, которые были благосклонны к институту рабства. В результате было вынесено одно из самых критикуемых решений в истории американских судов. Суд постановил, что раб остается рабом независимо от того, в каком штате он жил и как долго, то есть даже пребывание на «свободной территории» не дает права на свободу. Кроме того, суд фактически объявил, что рабство защищается на всей территории США, независимо от законов отдельных штатов.

Решение вызвало огромное возмущение на Севере и еще больше обострило политическую напряженность между штатами, поддерживающими рабство, и штатами, отвергающими рабство. Его часто называют одним из катализаторов, которые ввергли США в Гражданскую войну. Это решение стало символом того, насколько опасной может стать судебная власть, если она принимает политически мотивированные решения, нарушающие принципы прав человека и равенства.

2. Когда суды становятся законодателями: где заканчивается демократия и начинается судебная политика?

Как мы видим, в обоих случаях высшая судебная инстанция приняла решение, влияние которого вышло за рамки конкретного спора и существенно ограничило возможности государств-членов (штатов) действовать в соответствии со своими традициями самоопределения. В обоих случаях высшая судебная инстанция приняла решение, которое, независимо от его мотивов, вызывает широкие и непредсказуемые политические последствия, особенно если решение затрагивает области, в которых в обществе не достигнут консенсус.

Решение по делу Дреда Скотта считается одним из кульминационных моментов нарушения прав человека перед Гражданской войной в США, поскольку оно резко противоречило ценностям и традициям большей части общества. Решение Суда Европейского союза является логическим продолжением политики ЕС в отношении однополых браков. Подобно решениям Верховного суда США, решения СЕС автоматически становятся обязательными для всех государств-членов, а не только для сторон конкретного дела. Это означает, что последствия решения носят структурный, а не индивидуальный характер и могут затронуть всю правовую сферу ЕС. Решение суда становится определяющим фактором политической реальности, обходя мнение национальных законодателей и большинства общества.

3. Будущее вето государств-членов и суверенитет в Европе

Очевидно также, что суверенитет государств-членов в рамках ЕС становится все более иллюзорным, и это решение еще больше его сужает. С выходом Великобритании из ЕС исчезло и самое большое препятствие для дальнейшей федерализации Европейского Союза. Это, в свою очередь, открыло путь к дальнейшей интеграции в направлении, при котором роль национальных парламентов уменьшается, а влияние Брюсселя и судов ЕС растет.

Я думаю, что мы увидим и другие шаги — например, дискуссии об отмене права вето в области внешней политики или налоговых вопросов. Это означало бы, что воля народа государств-членов и голосование национальных парламентов часто становились бы формальной процедурой, а не реальным демократическим решением. Такие тенденции только усиливают вопрос: как долго суверенитет государств-членов будет реальным, а не декларативным?"

