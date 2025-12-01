Мы чемпионы по написанию стратегий, но тактика из них не вытекает: Бинде сокрушается

И вот тут-то, говорит Бинде, и начинаются проблемы: «В армии это называется замыслом командира. Мы должны разработать сценарии того, как мы этого достигнем, в каких секторах, на чём сосредоточимся, потому что мы не можем действовать на всех фронтах одновременно – будут основные движущие силы, вокруг которых мы будем привлекать дополнительные силы, то есть малые и средние предприятия. Это толком не сформулировано».

Горизонт можно условно пока обозначить 2035 годом.

У нас есть такие секторы, как, например, IKT или информационно-коммуникационные технологии, которые являются мощными. Сейчас мы можем ожидать роста за счёт оборонной промышленности, поскольку она будет развиваться очень быстро, но нет такого унифицированного распределения ресурсов для других задач, включая вопросы образования, подготовки кадров, демографии, что крайне важно. Бинде перечисляет то, чему в настоящее время в принципе не уделяется должного внимания.

Зачем крупным компаниям всё это делать, ведь они и так крупные, выходят на крупные экспортные рынки мира, конкурируют, следовательно – страна может быть там, где она есть, это провокационный тезис, признаёт Бинде, говоря, что «есть и другой аспект этого вопроса. Если говорить в краткосрочной перспективе, под краткосрочной перспективой мы подразумеваем 3–5 лет, то всё в порядке. Но если мы хотим говорить о стране в перспективе 20, 30 и 50 лет, то для нас важно, чтобы все эти знания, главные офисы компаний и научно-исследовательские учреждения находились именно в Латвии, а не где-то ещё, а у нас были бы только филиалы. Нам нужно, чтобы и знания, и ресурсы были здесь», – подытоживает Бинде.