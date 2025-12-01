Кто-то заметил, что кошку сбила машина, и хвостатая скрылась в подвале ближайшего дома. Очевидец оставил объявление, чтобы его увидели люди, подкармливающие колонию дворовых питомцев. Человек написал письмо на русском. Но внизу тут же кто-то не преминул оставить свою запись: latviski, lūdzu.

"Ну, если такое несчастье, ничего что по-русски, главное, что вообще написал", - отмечали в комментариях под фото записки латыши.

"Очень печально , когда у некоторых в голове и в сердце, кроме яда на тему языка - ничего нет", - писали люди.