Для путешественников: каршеринг Bolt вводит новый тариф

Услуга рассчитана на случаи, когда нужно выйти за пределы привычных городских поездок — например, отправиться в путешествие по странам Балтии или провести выходные у моря.

Пользователи смогут бронировать машину на несколько дней, получать более выгодную суточную цену и самостоятельно контролировать расходы на топливо и парковку. Все операции — от бронирования и продления аренды до завершения поездки — выполняются в приложении Bolt Drive, где также можно выбрать место возврата автомобиля.

По словам руководителя латвийского подразделения Bolt Drive Эдвинса Кажокса, в отличие от классической аренды автомобилей, Daily Rental не требует залога и длительного оформления документов — все делается в приложении за минуты. «Пользователям доступен выбор из более чем 1000 автомобилей, а срок аренды можно установить от одного дня до двух недель», — подчеркнул он.

Зимой сервис Bolt Drive работает в Риге, Юрмале, Балтэзерсе, Адажи, Царникаве, Саласпилсе, Кекаве, Баложи, Яунмарупе, Икшкиле, Огре, Сигулде, Олайне и Елгаве.