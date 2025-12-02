"Мы, члены Верховных Советов Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики, на совместном заседании выражаем решимость обеспечить соблюдение прав всех про-' живающих в Латвии, Литве и Эстонии людей, независимо от их национальности, родного языка, политических и религиозных убеждений, в соответствии с международными правозащитными документами, а также с законами наших государств и соответствие этих законов и подзаконных актов Всеобщей декларации прав человека.

Мы подтверждаем неизменность своего стремления совершенствовать наши государственные структуры, чтобы они надежно обеспечивали защиту прав всех проживающих в наших государствах национальных общин и содействовали уважению к культуре и обычаям людей разных национальностей.

Мы призываем все национальные общины активно способствовать развитию демократических институтов, которые стали бы основой общего благополучия и прогресса в независимых Балтийских государствах. Председатели совместного заседания:

от Латвийской Республики Председатель Верховного Совета А. Горбунов

от Литовской Республики Председатель Верховного Совета В. Ландсбергис

от Эстонской Республики Председатель Верховного Совета А. Рюйтель

Вильнюс, 1 декабря 1990 г."

