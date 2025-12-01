Немедленно перестаньте это делать после 40! Кардиохирург перечислил главные ошибки взрослой жизни

Ответ получился неожиданно простым — но очень жизненным.

Во-первых, доктор сразу говорит: алкоголь. По его словам, если хочется действительно хорошо пройти вторую половину жизни, алкоголь стоит резко сократить — а лучше убрать. «Он токсичен для каждой клетки», — объясняет Лондон. Да, он понимает, что это сложно, потому что алкоголь в нашем обществе буквально везде, но совет остаётся советом.

Второй пункт — курение и вейпы. Тут без сюрпризов: мировая статистика говорит сама за себя, а риск инсульта, инфаркта и онкологии — не фигура речи.

Третье: не воровать сон у самого себя. Все мы знаем ночные загулы по TikTok или «пять минут для себя» в час ночи. Но после 40, говорит врач, обмен веществ и восстановление работают хуже, и хронический недосып начинает тихо мстить.

И наконец — то, о чём обычно не говорят кардиохирурги: держаться подальше от токсичных людей. Лондон подчёркивает, что плохие отношения могут разрушать здоровье ничуть не хуже вредных привычек: и настроение, и сон, и питание, и уровень стресса страдают первыми.

Итог у доктора простой: после 40 важно не столько «добавлять что-то в жизнь», сколько перестать терпеть то, что тихо тянет вниз — от бокала вина до людей, рядом с которыми вы чувствуете себя хуже, чем были.