Латвийский след в украинском коррупционном скандале: подробности

Позиции Украины и ее президента Владимира Зеленского серьезно подорваны коррупционным скандалом, в котором замешан ряд его ближайших соратников. Военные и политические аналитики допускают, что президент США Дональд Трамп попытается использовать эту ситуацию, чтобы вынудить Киев согласиться на любой мирный план.

Неофициально известно, что неделю назад в Киеве, на одном из совещаний с участием дипломатов европейских стран, украинские антикоррупционные органы раскрыли детали так называемого дела "Энерго-Атом". В схемы, по предварительным данным, были вовлечены 12 и более государств - среди них и Латвия.

Материалы дела касаются периода, предшествовавшего началу полномасштабной войны в Украине.

"Ничего личного" неофициально получило подтверждение, что участие Латвии в деле действительно возможно, и латвийским учреждениям, вероятно, придется отвечать на запросы правовой помощи от украинских официальных органов.

Служба финансовых расследований, Министерство иностранных дел и генеральный прокурор на этой неделе не смогли предоставить подробных комментариев, отговорившись тем, что дополнительная информация будет раскрыта публично сразу, как только это станет возможным.

(Lsm.lv)