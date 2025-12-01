Опасный возраст от 35 до 50: почему мужчины в Латвии живут меньше женщин?

Чаще всего мужчины умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Старший аналитик общественного здоровья Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Ивета Пудуле отмечает: разница между тем, как мужчины и женщины заботятся о здоровье, огромная.

Особенно опасный возраст — от 35 до 50, подчеркивает она. Именно в этот период мужчины почти не посещают врачей: «Тогда они появляются у врача очень редко, потом снова пропадают, и поэтому не знают, есть ли у них повышенное давление, холестерин или уже началась какая-то болезнь».

Однако проблема не исчезает и после посещения медучреждения. «Если врач выпишет лекарства, которые нужно принимать регулярно, например, от повышенного давления, то именно мужчины эти лекарства не принимают», — отметила Ивета Пуделе.

Рак — вторая по распространенности причина смерти среди мужчин. Особенно опасен рак простаты: ежегодно выявляют более тысячи новых случаев.

Руководитель фонда Vīriešu veselībai Эдгар Аболиньш узнал о диагнозе в 59 лет — только после ПСА-теста.

«...Мужчины боятся, что после операции появится недержание мочи и сексуальная жизнь прекратится. […] Мужчины боятся этих побочных эффектов. Из-за этого они не идут на эти операции или откладывают их».

Аболиньш подчеркивает, что с развитием роботизированной хирургии эти риски становятся значительно ниже, но мифы все еще мешают лечиться.

«У вас две возможности: следовать совету врача и делать то, что он говорит — тогда у вас есть очень большой шанс вылечиться. Или не делать ничего. И тогда мы приходим к стереотипам былых времен, когда не было ПСА-теста, когда мужчины обращались к урологу уже с симптомами, и, как правило, это была 3–4-я стадия, при которой вылечить болезнь достаточно сложно».

Третья по распространенности причина — внешние факторы. Речь идет о ситуациях, когда мужчина умирает не из-за болезни, а вследствие несчастного случая. Как отмечают в SPKC, зачастую все они связаны с алкоголем.

«В 57% случаев смерти по внешней причине виновато употребление алкоголя. Это означает, что авария произошла в состоянии алкогольного опьянения, самоубийство совершается в состоянии опьянения. Падают, тонут — это все связано с алкоголем. Самоубийства и психическое здоровье — часто это связано с алкоголем. Психические проблемы нужно решать по-другому, потому что алкоголь, по сути, делает все наоборот. Он еще больше усугубляет все эти проблемы», — сказала старший аналитик SPKC Йоланта Скруле.

Исследователь Рижского университета им. Страдиня Любовь Тихомирова подчеркнула: многие мужчины не проходят профилактические проверки и живут с ощущением, что они здоровы. «Мужчина отвечает: “Я себя отлично чувствую”.

Но в какой-то момент, к сожалению, это выстреливает — в форме инсульта, другого заболевания или онкологии».