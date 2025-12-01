Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Опасный возраст от 35 до 50: почему мужчины в Латвии живут меньше женщин?

© Lsm.lv 1 декабря, 2025 11:28

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии разрыв продолжительности жизни мужчин и женщин — худший в Европе. О том, почему так происходит и можно ли изменить ситуацию, пишет rus.lsm.lv.

Чаще всего мужчины умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Старший аналитик общественного здоровья Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Ивета Пудуле отмечает: разница между тем, как мужчины и женщины заботятся о здоровье, огромная.

Особенно опасный возраст — от 35 до 50, подчеркивает она. Именно в этот период мужчины почти не посещают врачей: «Тогда они появляются у врача очень редко, потом снова пропадают, и поэтому не знают, есть ли у них повышенное давление, холестерин или уже началась какая-то болезнь».

Однако проблема не исчезает и после посещения медучреждения. «Если врач выпишет лекарства, которые нужно принимать регулярно, например, от повышенного давления, то именно мужчины эти лекарства не принимают», — отметила Ивета Пуделе.

Рак — вторая по распространенности причина смерти среди мужчин. Особенно опасен рак простаты: ежегодно выявляют более тысячи новых случаев.

Руководитель фонда Vīriešu veselībai Эдгар Аболиньш узнал о диагнозе в 59 лет — только после ПСА-теста.

«...Мужчины боятся, что после операции появится недержание мочи и сексуальная жизнь прекратится. […] Мужчины боятся этих побочных эффектов. Из-за этого они не идут на эти операции или откладывают их».

Аболиньш подчеркивает, что с развитием роботизированной хирургии эти риски становятся значительно ниже, но мифы все еще мешают лечиться.

«У вас две возможности: следовать совету врача и делать то, что он говорит — тогда у вас есть очень большой шанс вылечиться. Или не делать ничего. И тогда мы приходим к стереотипам былых времен, когда не было ПСА-теста, когда мужчины обращались к урологу уже с симптомами, и, как правило, это была 3–4-я стадия, при которой вылечить болезнь достаточно сложно».

Третья по распространенности причина — внешние факторы. Речь идет о ситуациях, когда мужчина умирает не из-за болезни, а вследствие несчастного случая. Как отмечают в SPKC, зачастую все они связаны с алкоголем.

«В 57% случаев смерти по внешней причине виновато употребление алкоголя. Это означает, что авария произошла в состоянии алкогольного опьянения, самоубийство совершается в состоянии опьянения. Падают, тонут — это все связано с алкоголем. Самоубийства и психическое здоровье — часто это связано с алкоголем. Психические проблемы нужно решать по-другому, потому что алкоголь, по сути, делает все наоборот. Он еще больше усугубляет все эти проблемы», — сказала старший аналитик SPKC Йоланта Скруле.

Исследователь Рижского университета им. Страдиня Любовь Тихомирова подчеркнула: многие мужчины не проходят профилактические проверки и живут с ощущением, что они здоровы. «Мужчина отвечает: “Я себя отлично чувствую”. 

Но в какой-то момент, к сожалению, это выстреливает — в форме инсульта, другого заболевания или онкологии».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать