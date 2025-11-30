Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Редакция PRESS 30 ноября, 2025 16:26

Важно 0 комментариев

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

Вот её рассказ:

"В магазине "Лидл" на кассе самообслуживания что-то зависло, я ни одного сотрудника не могла найти. Злилась, потому что меня на улице ждали люди, которые тоже спешили, а я никого найти не могу. В это время в поле зрения появился охранник. Я пошла его ловить, и вдруг "он" передо мной... 

Я говорю:

- Можете мне помочь?

- Конечно, что случилось?

- У меня что-то там не идёт, можете помочь?

- Ну, вы бы ещё Госполицию по этому вопросу вызвали. (Сказал муниципальный полицейский.)

Я чуть сквозь землю не провалилась от стыда".

В комментариях веселятся, делятся своими аналогичными историями и жалуются на то, что в "Лидле", если пользуешься кассой самообслуживания, сотрудника не дозваться, когда он нужен:

- Недавно хорошо так проконсультировалась в строительном магазине с мужчиной в красной рубашке по поводу покраски стен, а что он не работает в этом магазине, до меня дошло только тогда, когда он не смог сказать, есть ли у них особенные лампочки, которых я не могла найти.

- Дождаться работника в этом случае - всё равно, что ждать, когда рак свистнет, я в таких случаях всегда забираю свой товар, иду к следующей кассе, а эту так и оставляю, пусть моргает...

- Чтобы сквозь землю провалиться, наверное, надо было сантехника звать.

Смотреть в Threads

 

 

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

