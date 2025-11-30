«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Вот её рассказ:

"В магазине "Лидл" на кассе самообслуживания что-то зависло, я ни одного сотрудника не могла найти. Злилась, потому что меня на улице ждали люди, которые тоже спешили, а я никого найти не могу. В это время в поле зрения появился охранник. Я пошла его ловить, и вдруг "он" передо мной...

Я говорю:

- Можете мне помочь?

- Конечно, что случилось?

- У меня что-то там не идёт, можете помочь?

- Ну, вы бы ещё Госполицию по этому вопросу вызвали. (Сказал муниципальный полицейский.)

Я чуть сквозь землю не провалилась от стыда".

В комментариях веселятся, делятся своими аналогичными историями и жалуются на то, что в "Лидле", если пользуешься кассой самообслуживания, сотрудника не дозваться, когда он нужен:

- Недавно хорошо так проконсультировалась в строительном магазине с мужчиной в красной рубашке по поводу покраски стен, а что он не работает в этом магазине, до меня дошло только тогда, когда он не смог сказать, есть ли у них особенные лампочки, которых я не могла найти.

- Дождаться работника в этом случае - всё равно, что ждать, когда рак свистнет, я в таких случаях всегда забираю свой товар, иду к следующей кассе, а эту так и оставляю, пусть моргает...

- Чтобы сквозь землю провалиться, наверное, надо было сантехника звать.