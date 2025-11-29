«Бегут, как бешеные псы!» Клиентов выводят из себя зазывалы в торговых центрах

Это случилось совсем недавно с Элиной в рижском торговом центре Sāga. Ей с трудом удалось избавиться от этого "навязчивого сервиса". Оказалось, теперь так предлагают оформить пенсионный план.

Она пишет на платформе "Тредс":

"На меня одну набегает этот парень в ТЦ Sāga из Indexo?

Я на чистом латышском языке говорю, что у меня есть пенсионный уровень в Swedbank. Он говорит: "Уделите мне всего 2 минуты".

Я говорю: "Хорошего вам дня" и специально захожу в проход, ведущий к туалетам. Возвращаюсь обратно, а он снова: "Неужели не найдётся 2 минуты?"

Самое лучшее - то, что мимо него проходили другие люди, но всё равно он пристал ко мне.

Этот 2-минутный трюк мне уже известен - он создаёт иллюзию, что я быстро послушаю и уйду. Но это не так".

Элина в комментариях объясняет, что сотрудников такому учат на тренингах и платят процент с каждого отловленного таким образом клиента.

В ответ люди делятся своим опытом, как вести себя, чтобы избежать приставаний, а кто-то рассказывает и не слишком весёлые истории:

- Я не выдержала. Попалась в их ловушку. Две минуты превратились в полчаса. Теперь у меня новый пенсионный план. FCUK.

- Сказанное тихо и спокойным голосом "отъе...сь" очень хорошо помогает.

- Мой стандартный ответ: "Я уже ваш клиент!" Сразу оставляют в покое и ещё радостно улыбаются. Годится на все случаи уже много лет. Если ещё привязываются, дополняю: "Всем рекомендую ваш продукт, он самый лучший!"

- Этих вообще надо бы запретить. Бесят.

- Моя сестра им как-то раз ответила: я не планирую жить до пенсии.

- Я однажды забежала в обувной магазин, чтобы уклониться от них, но они долго стояли у выхода из магазина и наблюдали за мной. Ждала, пока они не поймают других прохожих, чтобы удрать.

- С ними один раз получилась смешная ситуация. Мы шли с детьми мимо, и маленький мальчик совершенно серьёзно ему сказал: "У нас нет времени с тобой разговаривать, в магазин надо идти". Он растерялся, я рассмеялась, и мы успешно уклонились от общения.

- Я перестала делать покупки в ближайшем торговом центре потому лишь, что они реально бегут на тебя, как бешеные псы.

- Поставь таймер на две минуты и дай ему поговорить. Когда время истекло, уходи.

- Мне кажется, надо быть мазохистом, чтобы там работать. Мне как-то не хочется, чтобы меня посылали или проклинали.

- Боже, упаси от чумы, куршей и банковских агентов в супермаркетах.

