Вейдемане: «Метеозонды, залетевшие в Латвию из Белоруссии, способны перевозить и оружие»

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 13:23

Латышские СМИ 0 комментариев

VSAT

С вечера 23 ноября до утра 24 ноября Национальные вооружённые силы (НВС) на своих радарных системах наблюдали несколько воздушных объектов, которые пересекли латвийско-белорусскую границу, влетев в воздушное пространство Латвии. Государственная пограничная охрана, получив сигналы от литовских партнёров, совместно с Государственной полицией начала перехват этих объектов: ночью были задержаны восемь метеорологических воздушных шаров (метеозондов), заполненных нелегальными сигаретами, всего около 720 000 штук. Белоруссия начала отправлять и в Латвию контрабанду - Литва больше не является исключением. Об этом пишет «Неаткарига».

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис пояснил, что в случае Латвии, в отличие от Литвы, это не создаёт серьёзных угроз для критически важной инфраструктуры, так как вблизи границы нет аэропортов, однако при падении груз с нелегальными сигаретами из-за своего веса может нанести локальный ущерб.

В беседе с «Неаткаригой» вице-адмирал Гайдис Андрейс Зейботс пояснил: метеозонд - это большой воздушный шар, который поднимается на высоту до пяти километров и летит по направлению ветра. Контрабандисты прикрепляют к нему систему GPS, получатель груза принимает сигнал и получает посылку в определённом месте.

По словам Зейботса, теоретически такие шары могли бы перевозить и боеприпасы. Разумеется, большие тяжести эти шары перевозить не могут: условные пять автоматов - это около тридцати килограммов, и в таком небольшом количестве нет смысла. Террористы добывают оружие другим способом.

Многое зависит от направления ветра, но в Латвии преобладают северо-западные ветры. Зейботс напомнил, что для кораблей в порту Лиепаи самым опасным является юго-западный ветер. По его словам, владельцы не станут рисковать дорогим грузом, используя такие шары, а по информации Министерства внутренних дел, все метеозонды уже были обнаружены.

К счастью, в приграничных с Латвией районах нет объектов критической инфраструктуры, как в Литве, где прилетевшие из Белоруссии шары с контрабандными сигаретами создали серьёзные проблемы в работе аэропортов. Из-за угрозы для гражданской авиации несколько раз приходилось закрывать аэропорт Вильнюса. Литва не увидела у Минска желания решить ситуацию с метеозондами, поэтому в конце октября правительство Литвы решило на месяц закрыть два пограничных пункта с Белоруссией, однако позже решила открыть пункты пропуска Медининкай и Шальчининкай раньше намеченного срока, так как Белоруссия запретила выезд принадлежащих Литве грузовых автомобилей, которые застряли на белорусских стоянках.

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя действия Белоруссии, напомнил, что с 2021 года эта страна дала достаточно примеров своих намерений и методов, поэтому происходящее не должно вызывать удивление. Поскольку ситуация не решена, можно ожидать, что полёты метеозондов с контрабандными сигаретами продолжатся, и это может затронуть и Латвию. Науседа подчеркнул, что Литва не уступит государству, осуществляющему гибридные атаки, и допустил возможность введения более жёстких санкций против Белоруссии.

Генерал НВС Раймондс Граубе в беседе с «Неаткаригой» пояснил, что сами метеозонды не опасны для Латвии в военном отношении, потому что сейчас они используются в экономических целях - для доставки в Латвию контрабандных товаров, что влияет на налоговую систему страны.

Однако опасен сам факт, считает Граубе, поскольку это соответствует политике, реализуемой Лукашенко: общество из-за этого тревожится, люди понимают, что с помощью таких шаров в страну могли бы доставить и что-то другое. Это способ воздействовать на сознание и создавать у людей чувство угрозы. Такие метеозонды уже использовались и для перевозки наркотиков, но для перевозки боеприпасов они малопригодны, так как боеприпасы слишком тяжёлые, а шар может приземлиться где угодно, хоть в центре Риги. К шару прикреплён передатчик, получатель груза принимает сигнал и ищет посылку, но управлять полётом шара нельзя - он может упасть в любом месте. В целом, по словам Граубе, способов доставки товаров через границу гораздо больше, а использование шаров в основном предназначено для того, чтобы нервировать людей.

Граубе считает, что эта «история с шарами» является частью гибридных атак. Фантазии агрессора нет границ, а обществу и государству нужно быть готовыми ко всему. Он напомнил, что в Литве и Польше поджигают склады, над аэродромами летают дроны - это часть набора инструментов гибридной войны.

«Неаткаригā» направила вопросы в Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC): каков вес метеозонда, что происходит с сигаретами после транспортировки, можно ли сбить эти метеозонды, возможно ли теоретически, что они перевозят боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие, и оснащены ли метеозонды устройствами, позволяющими им приземляться в конкретном месте.

LVĢMC ответил только на первый и пятый вопросы. По словам эксперта центра Робертса Беровскиса, масса стандартного метеорологического зонда составляет примерно 80 граммов, а общая масса системы подъёма, включающей шар с газом и креплениями, обычно не превышает 800 граммов. Метеорологические радиозонды не оснащены навигационными или управляющими устройствами, их движение полностью определяется ветровыми условиями. Метеозонд поднимается до тех пор, пока шар не лопнет, после чего он просто падает.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

