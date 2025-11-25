Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 14:56

Важно 0 комментариев

Правительство во вторник одобрило поправки Министерства транспорта, которые полностью запрещают менять любые данные в уже подтверждённой записи электронной очереди на внешней сухопутной границе.

Причина: в первый же месяц работы системы обнаружили массовое мошенничество. Боты скупали слоты тысячами, создавая искусственную очередь. Затем перекупщики меняли данные водителя и время, а потом перепродавали места в десятки раз дороже.

Теперь, после подтверждения брони, изменить ничего нельзя — ни время, ни номер машины, ни данные водителя. Это касается и уже сделанных записей.

Единственное исключение — смена водителя. На три месяца будет действовать ереходный период, в который водителя всё еще можно будет поменять. За это время «GoSwift» должен доработать систему так, чтобы и эту функцию нельзя было использовать для махинаций.

Напомним: с 15 октября запись в электронную очередь обязательна для всех грузовиков и легковушек на пунктах «Гребнево», «Патерниеки» и «Терехово» (кроме спецкатегорий). Стоимость слота — 9,3 евро.

При этом автобусы, осуществляющие регулярные международные пассажирские перевозки, также обязаны регистрироваться, однако они освобождены от уплаты сервисного сбора.

До введения системы перекупщики продавали места за 300–500 евро и больше.

Поправки вступят в силу сразу после публикации закона. 

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Загрузка

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Новости Латвии 20:07

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

