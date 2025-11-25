Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе

Причина: в первый же месяц работы системы обнаружили массовое мошенничество. Боты скупали слоты тысячами, создавая искусственную очередь. Затем перекупщики меняли данные водителя и время, а потом перепродавали места в десятки раз дороже.

Теперь, после подтверждения брони, изменить ничего нельзя — ни время, ни номер машины, ни данные водителя. Это касается и уже сделанных записей.

Единственное исключение — смена водителя. На три месяца будет действовать ереходный период, в который водителя всё еще можно будет поменять. За это время «GoSwift» должен доработать систему так, чтобы и эту функцию нельзя было использовать для махинаций.

Напомним: с 15 октября запись в электронную очередь обязательна для всех грузовиков и легковушек на пунктах «Гребнево», «Патерниеки» и «Терехово» (кроме спецкатегорий). Стоимость слота — 9,3 евро.

При этом автобусы, осуществляющие регулярные международные пассажирские перевозки, также обязаны регистрироваться, однако они освобождены от уплаты сервисного сбора.

До введения системы перекупщики продавали места за 300–500 евро и больше.

Поправки вступят в силу сразу после публикации закона.