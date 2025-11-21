У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

«Тема была: защита прав наёмных работников и иностранцев. Общество утверждает, что выявлены нарушения в сфере занятости по отношению к гастарбайтерам», — рассказывает Клотиньш. Выбор темы говорит о том, что права мигрантов для нас по-прежнему важнее прав местных жителей.

У мигрантов прав больше

Чем занимается «Безопасный дом»? «Оказываем поддержку жертвам торговли людьми, гражданам третьих стран в Латвии — включая беженцев, ищущих убежища, лиц с альтернативным статусом; предоставляет компетентные консультации о жизни в Латвии, мероприятия по интеграции и реабилитации, практическую помощь, обучение», — объясняет организация.

Из сказанного на заседании комиссии понятно, что мигранты работают на государственных объектах: больница «Гайльэзерс», Рижский замок, все мосты, Rail Baltica, станциях ViVi — всё это государственные закупки. «Как мы можем отправлять наших граждан работать, например, в Польшу, так и польские предприниматели могут отправлять своих в Латвию», — говорит одна из участниц встречи. Зарплату часто платят не по договору, а «как договорились». Разве с частью латвийских граждан не происходит то же самое? Но у латвийских граждан нет своего «Безопасного дома», куда можно пойти за помощью. Идите в Государственную инспекцию труда!

Участники встречи единодушно заявили, что работодателей за различные нарушения трудового законодательства нужно наказывать. Но акцент делался на правах приезжих, а не местных работников. «По нашему мнению, должна быть уголовная ответственность, — прозвучало на встрече, — ведь это торговля людьми». Однако торговля людьми, оказывается, никого особенно не интересует, главное — безопасность. И правда: впускать в страну сотни сомнительных лиц — значит снижать безопасность. На встрече чувствовалась неподдельная тревога за то, что какого-нибудь работника могут выкинуть на улицу. А за местных работников, которых по любому поводу выкидывают на улицу, тоже так переживают? Не слышно. Есть ли такая же забота о местных работниках при расторжении трудовых отношений, как в случае с мигрантами? Нет.

«Безопасный дом» проводит интеграционные мероприятия для женщин в центрах для ищущих убежища в Муцениеки и Лиепне. Есть также финансируемый Министерством культуры проект по интеграции граждан третьих стран. Существует специально разработанная программа о жизни в Латвии. Часть программ финансирует и Рижская дума. Поистине вершина гуманизма — столько денег, чтобы финансировать мигрантов всеми возможными способами. К сожалению, на встрече не прозвучала конкретная сумма, которую наше государство тратит на интеграционные мероприятия и программы.

Одна из участниц подчеркнула, что работодатели не всегда платят налоги, но было бы хорошо, если бы они сами нанимали иностранцев (мигрантов), ведь это совсем не сложно. А может, всё-таки стоит нанимать граждан своей страны и платить налоги как положено? Оказывается, в Латвии 381 предприятие имеет право трудоустраивать мигрантов. И это тоже стоит денег.

Притащат своих восемь жён

«Из слов общества мы поняли, что тем, кто получает разрешения на работу, в Латвии часто предлагают работу за меньшую плату; в итоге некоторые компании проворачивают махинации, оформляя выплаты как поставку товаров», — говорит Клотиньш, добавляя, что решать эти вопросы — компетенция МВД и Минэкономики. «Вопрос в том, какая должна быть профилактика, чтобы таких случаев стало меньше», — говорит Клотиньш.

Но речь, конечно, идёт о мигрантах. «В том числе о тех, кто приезжает сюда работать как гастарбайтеры», — поясняет Клотиньш. А может, лучше было бы, если бы эти «гастарбайтеры» и «студенты» возвращались в свои родные страны? Этот вопрос только что актуализировал депутат Сейма Янис Домбрава (Нацблок), подав предложение создать парламентскую следственную комиссию. «Нам нужно пересмотреть миграционную политику: нужны краткосрочные визы, а не разрешения на длительное пребывание», — говорит Клотиньш. Именно так: каждый «временный» мигрант притащит в Латвию своих восемь жён и пятнадцать детей, и Латвия будет становиться всё чернее. Клотиньш считает, что надо установить квоты для «студентов» — сколько человек вузы могут принимать на обучение.

Клотиньш также отмечает, что в Латвию приезжают ищущие убежища даже из Вьетнама. Там, кажется, войны нет, но Клотиньш предполагает, что преследования происходят по религиозному признаку. Во Вьетнаме якобы особое отношение к христианам: государство вмешивается в религиозную жизнь и пытается контролировать принадлежность людей к религиозным общинам.

А права мусульман? Для многих они на первом месте. «То, как, например, в Великобритании защищают права мусульман, — это нечто невероятное, — говорит Клотиньш. — Если какой-нибудь христианин выйдет на улицу с пикетом „гомосексуализм — грех“, его за это могут арестовать. А мусульман за то же самое — нет».

Будет следственная комиссия

Общество, которое посетил Клотиньш, тоже потребляет государственные деньги. Существует какой-то ежегодный конкурс, по которому оплачивается работа с ищущими убежища. «Кстати, „Безопасный дом“ негативно отозвался о SIF (Фонд общественной интеграции), где есть контактный пункт, куда за помощью могут прийти гастарбайтеры из разных стран. Но там они, мол, не чувствуют себя комфортно. А ведь государство вливает в этот SIF огромные деньги! Пересмотр иммиграционной политики — одна из самых срочных задач», — рассказывает Клотиньш.

Но это означает, что Национальному объединению следует быть в первых рядах этой работы. Клотиньш согласен. «Некоторые наши коллеги уже постарались: например, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, который начал борьбу с нелегальными мигрантами. И в Сейме будет парламентская следственная комиссия по этой теме — её инициировал Янис Домбрава».

Депутаты Сейма зашевелились

19 ноября Президиум Сейма получил заявление о создании парламентской следственной комиссии. В нём говорится:

«С 2015 года значительно выросло число граждан третьих стран, которые проживают в Латвии с временными или постоянными видами на жительство — более 105 000 человек. Кроме того, в стране находится неопределённое количество лиц, использующих визы и проездные документы, выданные в других странах ЕС.

(...) После полномасштабного вторжения России в Украину риски национальной безопасности только возрастают. (...) При этом в Европе сохраняется высокий уровень террористической угрозы, в том числе со стороны лиц, идентифицируемых как представители радикальной исламской идеологии.

Эти обстоятельства создают повышенную нагрузку на ответственные государственные учреждения: в условиях растущей иммиграции обеспечивать эффективный контроль, чтобы мигранты соблюдали законы Латвии и не представляли угрозы национальной безопасности.

(...) Латвия не должна стать слабым звеном в охране границ ЕС или привлекательным пунктом назначения для лиц, угрожающих безопасности нашей страны, общественному порядку или ценностному пространству. В интересах Латвии действовать превентивно и решительно, учитывая, что миграция используется как оружие в гибридных операциях (...).

На основании 26-й статьи Конституции ЛР и 150-й статьи Регламента Сейма требуем создать парламентскую следственную комиссию „О проблемах в регулировании иммиграции на национальном и ЕС уровне и в работе исполнительных учреждений, которые привели к массовому въезду и пребыванию граждан третьих стран в Латвийской Республике“».

Проект подписали 34 депутата Сейма от разных фракций; в случае поддержки комиссия будет утверждена на шесть месяцев.