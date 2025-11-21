Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оплатят жильцы или домоуправление? Идёт ремонт рижской многоэтажки

«Вести» 21 ноября, 2025 12:06

Юридическая консультация 0 комментариев

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Трехэтажный дом на старой рижской Москачке построен еще до Первой мировой войны. В доме 11 квартир, две из них – неприватизированные, принадлежат самоуправлению, в них живут жильцы, которым Рижская дума в порядке очереди сдала квартиру в аренду. Остальные квартиры приватизированы давно, в них в основном живут пенсионеры, есть пара семей трудоспособного возраста. Многие получают социальную помощь на оплату жилья.

Как рассказала жительница дома Регина, половина жильцов дома живут здесь с детства:

- Помню, в 1950 годы все двери были открыты, дети играть ходили из квартиры в квартиру. А когда появились первые телевизоры, так весь дом собирался у соседей, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм. Сейчас все вроде бы знают друг друга, но в гости уже не ходим. Сказывается, наверное, что кто-то живет беднее, кто-то более состоятельный...

Дом старый, рядом немало таких же. По-хорошему их бы снести и построить новые удобные дома. Но никто глобально этими вопросами не занимается. Квартиры в собственности, пусть владельцы и поддерживают эти дома в порядке. В доме даже не оформили общество владельцев квартир, только выбрали старшего по дому – Регину. Жильцы молчаливо согласились: пусть всем заправляет домоуправление – небольшая фирма, которую нашел кто-то из активных жильцов.

Там, в свою очередь, каждый год жильцам напоминают, что надо увеличить взносы на ремонт - иначе никаких серьезных работ не сделаешь.

И вот во время сильного дождя в августе потекла крыша. Хорошо, что дом старый и там есть чердак, так что вода через прорехи в кровле текла на пол в чердаке. А перекрытия между этажами, видно, еще крепкие, в царское время строились. Но квартиры на третьем этаже - под угрозой. Жильцы поставили ведра под струи и обратились в свое домоуправление.

Там им напомнили, что на счете у дома мало средств, и на ремонт крыши не хватит. Надо брать кредит. Жильцы возмутились: они платят за обслуживание по 1,05 евро за квадратный метр, то есть по 36-45 евро в месяц, в зависимости от площади жилья, плюс каждый месяц перечисляют на ремонт – от 15 до 25 евро с квартиры. Более того, жильцы считают, что домоуправлению надо было летом обследовать крышу и залатать дыру...

Что говорит закон?

Порядок содержания и технического обслуживания дома регулируют в том числе Закон об управлении жилыми домами и правила Кабинета министров ЛР № 907 об осмотре, техническом обслуживании, текущем ремонте и минимальных требованиях к энергоэффективности жилого дома.

Как сообщила юрист Ирина САВЕЛЬЕВА, закон обязывает управляющего содержать жилой дом в надлежащем виде: обеспечивать техническое и санитарное обслуживание, а также текущий ремонт.

Правила Кабмина обязывают управляющего проводить регулярное техническое обследование жилого дома. Если во время этого или при визуальном осмотре констатированы негативные обстоятельства, управляющий осуществляет необходимые мероприятия для их устранения.

Так что за состояние крыши в жилом доме отвечает управляющий, который обязан полностью оплатить все расходы на устранение дефектов. Рекомендуется направить ему письмо с просьбой осуществить осмотр и устранить повреждения крыши. В противном случае – подавать в суд на него.

Вместе с тем управляющий на собственные средства не будет ремонтировать крышу. Так как в доме нет общества собственников квартир, то выбрать финансирование может управляющий. В данном случае он предлагает взять кредит на ремонт крыши.

А пока решают, кто виноват, крыша может обрушиться – впереди-то зима, снегопады...

Истина проста: состояние жилого дома целиком зависит от настойчивости и платежеспособности жильцов и ответственности управляющего.

Небольшие дома очень нерентабельные с точки зрения содержания. Поэтому и жить в них намного дороже: выше плата за обслуживание, больше надо собирать денег на ремонт, дороже обходятся отопление и горячая вода. Но люди привыкли к своему жилью. Пенсионеры отдают последнее, чтобы оплатить коммунальные расходы.

Каждый новый случай с проблемами ремонтов в доме показывает, что все больше жителей не могут справиться с расходами на содержание своего дома. А они только растут, появляются новые, более строгие требования к состоянию жилой недвижимости. Что будет дальше? Опять общежития с койко-местом для тех, кто не может оплатить квартиру?

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

