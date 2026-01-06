«Зайдя в театр, я встретила коллегу, которая была в слезах. Она сказала, что из её отдела уволили 20 человек», — рассказывает Лелде. Почувствовав атмосферу, которая начала царить в театре, она направилась дальше к Ю. Жагарсу. На его столе лежали два листа бумаги и ручка, а на большом настенном экране — таблица Excel.

«Тогда Юрис начал рассказывать, что сейчас ситуация такова: театру сократили государственные дотации, были большие расходы на недавние спектакли, которые, очевидно, не принесли ожидаемой прибыли, и поэтому сейчас происходит сокращение штата», — со слезами на глазах говорит актриса.

Она отмечает, что у неё было два варианта — либо она сама соглашается и уходит, либо театр сокращает её штатную единицу, поэтому нужно было подписать документ. Лелде сказала, что сейчас она этого делать не будет, так как ей нужно время: «Я уважаю себя, уважаю театр, поэтому ничего не хочу подписывать, и у меня есть право это обдумать».

Самое интересное, по её словам, произошло дальше: «Юрис сказал, что позовёт двух коллег, которые подпишут это вместо меня, что они будут свидетелями. Я поняла, что это была такая ситуация в моей жизни, когда я просто не понимаю, что делать!»

Тем временем коллеги уже подошли, и Лелде начала читать этот документ — в нём было написано, что в театре сейчас нет позиции, соответствующей её квалификации: «Если бы я подписала этот документ, я бы могла продолжать играть свои спектакли — значит, я всё ещё квалифицирована и соответствую должности? А если театр меня уволит, тогда мои навыки уже не будут соответствовать потребностям театра?»

Лелде пообещала, что этот вопрос оценят юристы.