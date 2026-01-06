Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 7. Января Завтра: Digmars, Julians, Rota, Zigmars
Доступность

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 6 января, 2026 20:24

Важно 2 комментариев

Twitter/X

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

«Зайдя в театр, я встретила коллегу, которая была в слезах. Она сказала, что из её отдела уволили 20 человек», — рассказывает Лелде. Почувствовав атмосферу, которая начала царить в театре, она направилась дальше к Ю. Жагарсу. На его столе лежали два листа бумаги и ручка, а на большом настенном экране — таблица Excel.

«Тогда Юрис начал рассказывать, что сейчас ситуация такова: театру сократили государственные дотации, были большие расходы на недавние спектакли, которые, очевидно, не принесли ожидаемой прибыли, и поэтому сейчас происходит сокращение штата», — со слезами на глазах говорит актриса.

 

 

Она отмечает, что у неё было два варианта — либо она сама соглашается и уходит, либо театр сокращает её штатную единицу, поэтому нужно было подписать документ. Лелде сказала, что сейчас она этого делать не будет, так как ей нужно время: «Я уважаю себя, уважаю театр, поэтому ничего не хочу подписывать, и у меня есть право это обдумать».

Самое интересное, по её словам, произошло дальше: «Юрис сказал, что позовёт двух коллег, которые подпишут это вместо меня, что они будут свидетелями. Я поняла, что это была такая ситуация в моей жизни, когда я просто не понимаю, что делать!»

Тем временем коллеги уже подошли, и Лелде начала читать этот документ — в нём было написано, что в театре сейчас нет позиции, соответствующей её квалификации: «Если бы я подписала этот документ, я бы могла продолжать играть свои спектакли — значит, я всё ещё квалифицирована и соответствую должности? А если театр меня уволит, тогда мои навыки уже не будут соответствовать потребностям театра?»

Лелде пообещала, что этот вопрос оценят юристы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий
Важно

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка
Важно

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы
Важно

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины (2)

Важно 20:46

Важно 2 комментариев

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Читать
Загрузка

Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств (2)

Выбор редакции 20:43

Выбор редакции 2 комментариев

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Читать

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях (2)

Важно 20:41

Важно 2 комментариев

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Читать

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят (2)

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 2 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

Читать

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией (2)

Мир 20:14

Мир 2 комментариев

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

Читать

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу (2)

Важно 20:06

Важно 2 комментариев

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

Читать