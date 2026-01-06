Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией (1)

© Deutsche Welle 6 января, 2026 16:04

Важно 1 комментариев

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией , пишет во вторник, 6 января, издание Politico со ссылкой на экспертов и источников в Вашингтоне.  Директор европейского отделения аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман считает, что администрация Дональда Трампа попытается организовать "кампанию скрытого влияния", чтобы серьезно изменить политическое равновесие на острове, который считается частью Дании. Белый дом постарается подкупить местных политиков, чтобы усилить контроль над Гренладией, уверен аналитик.

Администрация президента США уже готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который Дональд Трамп предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Cогласно такому договору, американские вооруженные силы могут получить полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Такие соглашения США уже заключили с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау - небольшими государствами в Тихом океане.

Как пишет издание The Economist, американские власти уже предлагали подписать такую договоренность руководству Гренландии, но получили отказ. Между тем 4 января Трамп вновь заявил, что остров необходим США для обеспечения "национальной безопасности" в арктическом регионе, который "усеян российскими и китайскими кораблями".

Трамп не исключает аннексию Гренландии

Гренландия - автономная область в составе Дании, находящаяся в Арктике. Большая часть острова покрыта льдом. В настоящее время в Гренландии проживают 57 тысяч человек, ее преимущественно коренное население - инуиты. Из опросов общественного мнения за 2025 год следует, что большинство гренландцев выступают за независимость региона от Дании, но не хотят становиться частью США.

Дональд Трамп ч начала своего второго президентского срока неоднократно подчеркивал, что планирует присоединить Гренландию к США из "соображений национальной безопасности". Власти Дании называют любую попытку иностранного вмешательства в отношения между Копенгагеном и Гренландией недопустимыми.

В конце декабря 2025 года Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джефа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Белый дом традиционно назначает специальных посланников во время международных кризисов и сложных переговоров.

Дания относится к заявлениям Трампа всерьез

По информации агентства Bloomberg, датское правительство не считает заявления Трампа пустыми угрозами или тактикой переговоров. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен накануне заявила, что давление на Гренландию недопустимо и что этот регион "хочет сам определять свое будущее" без вмешательства других стран.

Фредериксен также опасается, что в случае военной операции США или аннексии Гренландии система безопасности НАТО, а значит, и безопасность, которая была обеспечена со времен окончания Второй мировой войны", перестанут существовать.

На фоне притязаний Дональда Трампа на Гренладию ее премьер-министр Йенс Фредерик призвал жителей острова сохранять спокойствие. По его словам, он понимает, почему послезахвата американским спецназом главы Венесуэлы Николаса Мадуро многие гренландцы обеспокоены.

В эфире датского радио Йенс Фредерик подчеркнул, что аннексия региона "не может произойти за одну ночь". Он добавил, что Гренландия открыта к диалогу с США, но только в рамках международного права и уже имеющихся соглашений.

Комментарии (1)
