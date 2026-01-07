СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

При этом Цинкус отметил, что потенциальные риски увеличиваются по мере роста численности мусульманских общин. Он пояснил, что СГБ использует все доступные базы данных и сотрудничает с партнерскими службами, однако оперативно получить полную информацию о гражданах третьих стран затруднительно из-за большого объема работы.

По словам представителя СГБ, в прошлом году служба направила почти 300 заключений в Управление по делам гражданства и миграции с рекомендацией отказать в выдаче визы. Эта цифра снижается, что связано с уменьшением числа заявок от граждан Украины, поток которых был значительно выше в первые годы войны.

Цинкус заверил, что СГБ продолжает активно мониторить ситуацию и ведет оперативную работу.

Глава УДГМ Майра Розе сообщила, что общее число получателей срочных видов на жительство, за исключением граждан Украины, в последние годы сократилось. Среди граждан третьих стран, проживающих в Латвии, крупнейшие группы составляют граждане Украины, России, Индии и Узбекистана. Число россиян с начала войны России против Украины уменьшилось.

В декабре Сейм сформировал парламентскую комиссию по расследованию проблем в иммиграционных нормах и работе исполнительных органов. Комиссию возглавляет Янис Домбрава. Ее задача — оценить порядок рассмотрения заявок на иммиграцию, меры по предотвращению нелегальной миграции, риски злоупотребления краткосрочными видами на жительство и возможности применения исключений из норм миграционного права ЕС.