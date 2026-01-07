Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

7 января, 2026

Facebook/ Valsts drošības dienests

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

При этом Цинкус отметил, что потенциальные риски увеличиваются по мере роста численности мусульманских общин. Он пояснил, что СГБ использует все доступные базы данных и сотрудничает с партнерскими службами, однако оперативно получить полную информацию о гражданах третьих стран затруднительно из-за большого объема работы.

По словам представителя СГБ, в прошлом году служба направила почти 300 заключений в Управление по делам гражданства и миграции с рекомендацией отказать в выдаче визы. Эта цифра снижается, что связано с уменьшением числа заявок от граждан Украины, поток которых был значительно выше в первые годы войны.

Цинкус заверил, что СГБ продолжает активно мониторить ситуацию и ведет оперативную работу.

Глава УДГМ Майра Розе сообщила, что общее число получателей срочных видов на жительство, за исключением граждан Украины, в последние годы сократилось. Среди граждан третьих стран, проживающих в Латвии, крупнейшие группы составляют граждане Украины, России, Индии и Узбекистана. Число россиян с начала войны России против Украины уменьшилось.

В декабре Сейм сформировал парламентскую комиссию по расследованию проблем в иммиграционных нормах и работе исполнительных органов. Комиссию возглавляет Янис Домбрава. Ее задача — оценить порядок рассмотрения заявок на иммиграцию, меры по предотвращению нелегальной миграции, риски злоупотребления краткосрочными видами на жительство и возможности применения исключений из норм миграционного права ЕС.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос
«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд
Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Читать
Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читать

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Читать

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Читать

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Читать

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Читать