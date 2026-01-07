Очень дорогая фотография: в Огре полиция оштрафовала перевозимую на трейлере машину

Первый штраф полиция выписала за отсутствие OCTA, за это Юрису полагается заплатить 350 евро и ещё 70 евро назначили за отсутствие техосмотра. Общая сумма штрафов составила 420 евро.

Основанием стала автоматическая фотофиксация автомобиля. Однако, как отмечает Юрис, на момент съёмки машина перевозилась на трейлере и не участвовала в дорожном движении, а значит, не нуждалась ни в страховке, ни в техосмотре.

Теперь мужчине предстоит либо обжаловать решения полиции, либо оплатить штраф. История служит напоминанием: при перевозке транспортного средства на прицепе номерные знаки лучше снимать или закрывать, чтобы избежать подобных ситуаций.