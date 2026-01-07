Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Редакция PRESS 7 января, 2026 20:03

LETA

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

В среду представители ассоциации встретились с министром сообщения Атис Швинка и руководством Автотранспортная дирекция. По словам Ошениекса, разговор был напряженным, однако перевозчики так и не получили ответов на два ключевых вопроса — о пересмотре цен в долгосрочных договорах и дополнительном финансировании, необходимом для этого. Он сообщил агентству LETA, что отрасль рассматривает и другие варианты действий, включая обращение в суд.

Глава ассоциации отметил, что проект распоряжения Министерства сообщения о выделении 9 млн евро на региональные автобусные перевозки позволит лишь покрыть базовые расходы и избежать сокращения маршрутной сети. При этом, по его словам, документ не учитывает изменения экономической ситуации: фактическая себестоимость перевозок существенно превышает договорные цены.

Ошениекс подчеркнул, что рост себестоимости вызван глобальными факторами, которые невозможно было предусмотреть на этапе закупок. В связи с этим перевозчики настаивают на пересмотре договорных цен и дополнительном финансировании. По его оценке, для индексации договоров требуется не менее 15 млн евро сверх уже обещанных средств, то есть как минимум еще 6 млн евро.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Янис Лапиньш заявил, что дирекция продолжает анализировать требования перевозчиков, поскольку договоры были заключены в рамках публичных закупок. В декабре АТД консультировалась с Бюро по надзору за закупками и сейчас ожидает письменного ответа о возможных правовых механизмах, включая индексацию цен.

Лапиньш также напомнил, что перевозчики сами устанавливали стоимость перевозок за километр и подтверждали готовность выполнять договоры на этих условиях. Если отдельные компании откажутся от исполнения обязательств, АТД готова искать альтернативных перевозчиков, чтобы обеспечить мобильность пассажиров.

Ранее Министерство сообщения подготовило проект распоряжения о выделении 9,19 млн евро дополнительного финансирования на региональные автобусные перевозки в 2026 году.

Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро
Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос
«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

