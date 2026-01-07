Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

В среду представители ассоциации встретились с министром сообщения Атис Швинка и руководством Автотранспортная дирекция. По словам Ошениекса, разговор был напряженным, однако перевозчики так и не получили ответов на два ключевых вопроса — о пересмотре цен в долгосрочных договорах и дополнительном финансировании, необходимом для этого. Он сообщил агентству LETA, что отрасль рассматривает и другие варианты действий, включая обращение в суд.

Глава ассоциации отметил, что проект распоряжения Министерства сообщения о выделении 9 млн евро на региональные автобусные перевозки позволит лишь покрыть базовые расходы и избежать сокращения маршрутной сети. При этом, по его словам, документ не учитывает изменения экономической ситуации: фактическая себестоимость перевозок существенно превышает договорные цены.

Ошениекс подчеркнул, что рост себестоимости вызван глобальными факторами, которые невозможно было предусмотреть на этапе закупок. В связи с этим перевозчики настаивают на пересмотре договорных цен и дополнительном финансировании. По его оценке, для индексации договоров требуется не менее 15 млн евро сверх уже обещанных средств, то есть как минимум еще 6 млн евро.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Янис Лапиньш заявил, что дирекция продолжает анализировать требования перевозчиков, поскольку договоры были заключены в рамках публичных закупок. В декабре АТД консультировалась с Бюро по надзору за закупками и сейчас ожидает письменного ответа о возможных правовых механизмах, включая индексацию цен.

Лапиньш также напомнил, что перевозчики сами устанавливали стоимость перевозок за километр и подтверждали готовность выполнять договоры на этих условиях. Если отдельные компании откажутся от исполнения обязательств, АТД готова искать альтернативных перевозчиков, чтобы обеспечить мобильность пассажиров.

Ранее Министерство сообщения подготовило проект распоряжения о выделении 9,19 млн евро дополнительного финансирования на региональные автобусные перевозки в 2026 году.