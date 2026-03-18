Теперь сможет дышать сама: медики вырвали девочку из рук смерти

Опухоль обнаружили ещё во время беременности — после 30-й недели. Она быстро росла, поэтому врачи собрали консилиум. «Следили за развитием малыша каждую неделю… по обследованиям было видно, что девочка сможет дышать сама. Но образование росло так быстро, что полной уверенности не было», — рассказала врач Даце Эзериня.

Такие образования встречаются редко и обычно не требуют срочной операции, однако в этом случае размер был необычно большим. «Мы готовились к нескольким сценариям, поэтому собрали большую команду специалистов», — пояснила челюстно-лицевой хирург Анна Иванова.

Из-за риска проблем с дыханием было решено проводить кесарево сечение с участием расширенной команды врачей, включая ЛОР-специалистов. Девочка родилась активной, сразу начала дышать и получила 8/9 баллов по шкале Апгар. Однако из-за крупного образования её перевели в отделение интенсивной терапии новорождённых, где вскоре приняли решение об экстренной операции.

«Сначала планировали перевозить малышку в Детскую больницу, но сразу после родов увидели, что образование на “ножке”, и его можно удалить на месте под местной анестезией», — рассказал хирург Рейнис Янсонс. Операция прошла успешно, девочка провела в реанимации два дня, после чего находилась с родителями до выписки и смогла самостоятельно питаться.

«Все согласились, что операцию нужно делать сразу. Это самый молодой пациент, которому провели операцию в операционной», — отметила Кристина Карганова.

Сейчас ребёнок здоров, в дальнейшем запланирован лишь контрольный осмотр в полгода. Врачи подчёркивают, что слаженная работа двух больниц позволила быстро принять решения и спасти здоровье ребёнка.