Теперь сможет дышать сама: медики вырвали девочку из рук смерти

Редакция PRESS 18 марта, 2026 08:42

Новости Латвии 0 комментариев

Медики Детской клинической университетской больницы (BKUS) и Больницы имени Паула Страдыня спасли жизнь новорождённой девочке с крупным образованием во рту. Операцию провели всего через несколько минут после рождения, и уже через четыре дня малышка с мамой смогли вернуться домой.

Опухоль обнаружили ещё во время беременности — после 30-й недели. Она быстро росла, поэтому врачи собрали консилиум. «Следили за развитием малыша каждую неделю… по обследованиям было видно, что девочка сможет дышать сама. Но образование росло так быстро, что полной уверенности не было», — рассказала врач Даце Эзериня.

Такие образования встречаются редко и обычно не требуют срочной операции, однако в этом случае размер был необычно большим. «Мы готовились к нескольким сценариям, поэтому собрали большую команду специалистов», — пояснила челюстно-лицевой хирург Анна Иванова.

Из-за риска проблем с дыханием было решено проводить кесарево сечение с участием расширенной команды врачей, включая ЛОР-специалистов. Девочка родилась активной, сразу начала дышать и получила 8/9 баллов по шкале Апгар. Однако из-за крупного образования её перевели в отделение интенсивной терапии новорождённых, где вскоре приняли решение об экстренной операции.

«Сначала планировали перевозить малышку в Детскую больницу, но сразу после родов увидели, что образование на “ножке”, и его можно удалить на месте под местной анестезией», — рассказал хирург Рейнис Янсонс. Операция прошла успешно, девочка провела в реанимации два дня, после чего находилась с родителями до выписки и смогла самостоятельно питаться.

«Все согласились, что операцию нужно делать сразу. Это самый молодой пациент, которому провели операцию в операционной», — отметила Кристина Карганова.

Сейчас ребёнок здоров, в дальнейшем запланирован лишь контрольный осмотр в полгода. Врачи подчёркивают, что слаженная работа двух больниц позволила быстро принять решения и спасти здоровье ребёнка.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

