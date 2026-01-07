Лопнут на морозе! «Daugavpils ūdens» предупреждает об опасности замерзших труб

Специалисты предприятия призывают клиентов, прежде всего владельцев частных домов, заранее проверить и утеплить элементы системы водоснабжения, находящиеся в их ответственности. В компании отмечают, что чаще всего замерзают недостаточно изолированные трубы в неотапливаемых помещениях, подвалах, а также в местах, где коммуникации проходят рядом с бетонными стенами и фундаментами.

В холодную погоду, когда вода в трубах находится в неподвижном состоянии, на их стенках образуется конденсат. При замерзании он усиливает охлаждение и при длительных морозах может привести к полному промерзанию системы или серьезным повреждениям.

Чтобы избежать лишних расходов и неудобств, связанных с отогревом труб или заменой поврежденного оборудования, «Daugavpils ūdens» рекомендует владельцам недвижимости и управляющим компаниям тщательно осмотреть свои объекты. Особое внимание следует уделить герметичности подвалов, чтобы туда не проникал холодный воздух, а также теплоизоляции водопроводных и канализационных труб и узлов водомеров.

В предприятии подчеркивают, что профилактика — самый простой способ обеспечить бесперебойную подачу воды даже в условиях сильных морозов, когда инженерные сети находятся в зоне повышенного риска.

Согласно правилам Кабинета министров о предоставлении и использовании услуг общественного водоснабжения, ответственность за подготовку водопроводных вводов, канализационных выпусков и узлов учета воды к зиме лежит на клиенте. Если система все же замерзла, ремонт выполняет эксплуатирующая организация в пределах своей зоны ответственности, однако все расходы в полном объеме оплачивает пользователь услуги.