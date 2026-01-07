Прокуратура предъявила мужчине обвинение по девяти статьям, включая преступления сексуального характера.

Мужчине предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса о сексуальном насилии. Ему также предъявлены обвинения в незаконной деятельности, связанной с порнографией, и краже, сообщила прокуратура агентству LETA.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено 19 августа 2025 года на основании заявления родителей о том, что неизвестный мужчина снимал на видео их несовершеннолетнюю дочь в раздевалке общественного бассейна.

27 августа полиция задержала мужчину 1979 года рождения по вышеупомянутому преступлению, ранее судимого за уголовные преступления. При изучении содержимого изъятых у задержанного носителей данных было установлено, что от его незаконной деятельности могли пострадать и другие лица. 29 августа подозреваемый был заключен под стражу.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина по вечерам ездил на личном автомобиле в ночные клубы и предлагал отвезти домой взрослых женщин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Сев в машину, мужчина предложил уже пьяным женщинам выпить, после чего они заснули, а он совершал с ними сексуальные действия и снимал их на видео. Кроме того, он украл имущество у двух женщин. В ходе уголовного разбирательства была получена информация о четырех жертвах, но их могло быть больше.

В ходе дальнейшего расследования был обнаружен еще один случай сексуального насилия над несовершеннолетней, совершенный мужчиной в 2016 году.

Кроме того, было установлено, что мужчина хранил на принадлежащем ему носителе данных 23 файла, содержащих детскую порнографию.

За наиболее тяжкие преступления виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.