Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд (1)

Редакция PRESS 7 января, 2026 15:43

Прокуратура предъявила мужчине обвинение по девяти эпизодам, включая пять эпизодов сексуального насилия. Также ему вменяют преступления, связанные с порнографией, и кражи, сообщило агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено 19 августа 2025 года на основании заявления родителей о том, что неизвестный мужчина снимал на видео их несовершеннолетнюю дочь в раздевалке общественного бассейна.

27 августа полиция задержала мужчину 1979 года рождения по вышеупомянутому преступлению, ранее судимого за уголовные преступления. При изучении содержимого изъятых у задержанного носителей данных было установлено, что от его незаконной деятельности могли пострадать и другие лица. 29 августа подозреваемый был заключен под стражу.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина по вечерам ездил на личном автомобиле в ночные клубы и предлагал отвезти домой взрослых женщин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Сев в машину, мужчина предложил уже пьяным женщинам выпить, после чего они заснули, а он совершал с ними сексуальные действия и снимал их на видео. Кроме того, он украл имущество у двух женщин. В ходе уголовного разбирательства была получена информация о четырех жертвах, но их могло быть больше.

В ходе дальнейшего расследования был обнаружен еще один случай сексуального насилия над несовершеннолетней, совершенный мужчиной в 2016 году.

Кроме того, было установлено, что мужчина хранил на принадлежащем ему носителе данных 23 файла, содержащих детскую порнографию.

За наиболее тяжкие преступления виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах (1)

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране (1)

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Латвия не планирует отправлять войска в Украину (1)

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус (1)

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина (1)

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос (1)

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии (1)

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

