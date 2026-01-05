Что делать Латвии при крахе старого мирового порядка? Уж точно не целовать Трампа в зад: Латковскис

Сразу скажу, что нет смысла ни скорбеть, ни грустить по ушедшему старому мировому порядку. Любые жалобы на нелегитимность действий США в Венесуэле — это чистейшие крокодиловы слезы без всякого обоснования, поскольку никаких протестов против свержения Мадуро не наблюдалось. Скорее наоборот. Радость от конца коммунистического диктатора.

Скорбь по поводу разрушения так называемого мирового порядка подобна грусти по ушедшему лету. Этот так называемый мировой порядок уже давно показал себя как совершенно беспомощный и неспособный что-либо защитить. Поэтому лучше четко осознать: время бумажных тигров прошло.

Теперь каждому нужно заново доказать свою способность и силу. Подчеркиваю, заново. Рассказы о былой мощи не работают. Экономическая мощь, миллиарды и триллионы ВВП, самые современные истребители – ничего из этих бумажных декоараций больше не прокатывает. Вопрос краток и конкретен: готов ли ты выйти на бой без правил, или же будешь платить ежемесячные взносы мафиозному боссу и сидеть в уголке на скамейке для бесправных трусов.

Люди не хотят признавать эту новую правду, потому что готовы признать все, кроме своей трусости. Это легко понять, потому что в биологическом мире (то есть в мире, где не действуют придуманные оговорки) смелость является решающим фактором, определяющим возможность иметь потомство. Чем трусливее население, тем меньше у него потомства - совокупный коэффициент рождаемости.

Это простое наблюдение легко объясняет былую мощь Европы с XV по XX век и ее удивительную слабость в первой четверти XXI века.

Как поступать, какую стратегию выбрать Латвии в ситуации, когда международная правовая система перестала существовать? Нужно ли нам восславить мировоззрение Трампа в стиле Марко Рубио, повторяющего все глупости, которые он произносит? В английском языке такое поведение точно описывает глагол «parroting» (попугайничать).

Ответ зависит от того, чего мы действительно хотим. Если заседать в Совете Безопасности ООН и хвастаться фото с президентом США, пожимая ему руку в полупоклоне – ответ один. Но если главная задача — защититься от возможного нападения агрессивного соседа, то другой.

Потому что все поведение Трампа, вся его риторика свидетельствуют об одном: он не готов пролить кровь американских солдат за Даугавпилс или Нарву.

Забудьте о 5-й статье НАТО и гарантиях безопасности США, так же как Украина должна была забыть о подписи президента США под Будапештским меморандумом.

Наша безопасность основана на нашей собственной готовности дать отпор агрессору. Именно это обеспечило Украине сохранение ее государственности. Понятно, что наши собственные силы одни слишком слабы, чтобы долго сопротивляться превосходящим силам. Однако готовность сопротивляться в сочетании с участием в НАТО дает совсем иную химическую реакцию, чем простое «будем полагаться на США и 5-ю статью НАТО».

Повторяю, Трамп не будет тем, кто сам по своей доброй воле придет нам на помощь. Он не понимает реальной ситуации в Европе, о чем свидетельствует его встреча с президентами стран Балтии 3 апреля 2018 года, когда он обрушился на них с обвинениями в усугублении политической нестабильности на Балканах, поскольку не смог отличить Балтию от Балкан.

Таким образом, как бы мы ни угождали Трампу, надеяться на его готовность действовать в наших интересах наивно. Другое дело, если его к этому вынудит политическая логика. Страна-член НАТО, выполнившая все требования по военным расходам в размере 5%, сопротивляется агрессору, держится, как может, а США стоят в стороне и беспомощно смотрят? Как-то совсем нестильно и нелепо выглядит.

Самым слабым местом безопасности Латвии является наша низкая самооценка. Целуя задницу Трампа (его собственное высказывание от 8 апреля 2025 года), самооценка никак не повышается. Поэтому наши политики должны действовать в единстве с теми европейскими политиками и политическими движениями, которые осознают угрозы безопасности, исходящие от России.

Поэтому необходимо рассмотреть возможность возвращения к когда-то популярной системе взаимных гарантий безопасности. Если бы была хотя бы 95-процентная гарантия, что, скажем, Польша с ее довольно значительным военным потенциалом придет нам на помощь, то мы могли бы чувствовать себя гораздо безопаснее.

Такой и должна быть наша стратегия безопасности. Не зря в начале я упомянул о поразительной слабости Европы в первой четверти этого столетия. 2026 год должен стать переломным моментом, когда Европа проснется и поймет: ее безопасность находится в ее собственных руках. И только. Следовательно, все, что укрепляет европейскую солидарность, — хорошо. Все, что ослабляет европейскую солидарность, — плохо. Наши главные союзники находятся в Европе, а не в США. По крайней мере, пока в Белом доме сидит Трамп.