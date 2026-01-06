Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

По словам Стакиса, он относится к политике как к форме служения и считает важным быть готовым взять на себя необходимую ответственность. Вместе с тем обсуждение его возможного участия в парламентских выборах в партии ещё не началось — к этому вопросу планируют вернуться весной.

В 2020 году Стакис был избран мэром Риги по совместному списку «Attīstībai/Par!» и «Прогрессивных» на внеочередных выборах в столичную думу. В июле 2023 года он ушёл в отставку на фоне дисциплинарного дела в Департаменте сообщения. В январе 2024 года Стакис вступил в партию «Прогрессивные», а летом того же года был избран депутатом Европейского парламента.