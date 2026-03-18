Подумаешь, больно: больница Страдиня правильно отказалась оперировать женщину с пулевым ранением?

Как уже сообщалось, она была ранена неизвестным стрелком в Вакарбулли. Полиция до сих пор разыскивает нападавшего.

Двухсантиметровая пуля была извлечена неделю спустя в Рижской Восточной клинической университетской больнице. До этого женщина обращалась в больницу имени Страдиня, где ей не делали операцию, поскольку врачи оценили ситуацию как не угрожающую жизни и рекомендовали ей восстанавливаться под наблюдением семейного врача.

Юрис Николаенко, главный врач Рижской Восточной клинической университетской больницы, заявил, что состояние пациентки не было острым. Но поскольку пациентка испытывала боль, было принято решение об удалении пули.

Представители больницы имени Страдиня по-прежнему считают, что действовали в соответствии с ситуацией, возможно, им не хватало лишь общения с пациенткой.

Министр здравоохранения не будет инициировать отдельное расследование инцидента, но подчеркивает необходимость выяснить подробности ситуации в больнице Страдиня. Главный врач больницы Страдиня, Янис Вилманис, заявил, что специалисты больницы способны провести такую ​​операцию, но в данном случае это не считалось необходимым.

Государственная полиция (ГП) возбудила уголовное дело в связи с инцидентом в Вакарбулли, где женщина предположительно получила ранение пневматическим оружием, по статье Уголовного кодекса о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия.

Для определения тяжести травм будет назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. Правоохранительные органы призывают жителей, которые могут располагать полезной информацией по данному инциденту, обратиться в полицию.