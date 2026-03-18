Подумаешь, больно: больница Страдиня правильно отказалась оперировать женщину с пулевым ранением?

18 марта, 2026 07:59

Photo: Harald Tittel/dpa

Инспекция здравоохранения проведет расследование действий врачей Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня при выписке женщины с пулей в спине, сообщает Латвийское телевидение.

Как уже сообщалось, она была ранена неизвестным стрелком в Вакарбулли. Полиция до сих пор разыскивает нападавшего.

Двухсантиметровая пуля была извлечена неделю спустя в Рижской Восточной клинической университетской больнице. До этого женщина обращалась в больницу имени Страдиня, где ей не делали операцию, поскольку врачи оценили ситуацию как не угрожающую жизни и рекомендовали ей восстанавливаться под наблюдением семейного врача.

Юрис Николаенко, главный врач Рижской Восточной клинической университетской больницы, заявил, что состояние пациентки не было острым. Но поскольку пациентка испытывала боль, было принято решение об удалении пули.

Представители больницы имени Страдиня по-прежнему считают, что действовали в соответствии с ситуацией, возможно, им не хватало лишь общения с пациенткой.

Министр здравоохранения не будет инициировать отдельное расследование инцидента, но подчеркивает необходимость выяснить подробности ситуации в больнице Страдиня. Главный врач больницы Страдиня, Янис Вилманис, заявил, что специалисты больницы способны провести такую ​​операцию, но в данном случае это не считалось необходимым.

Государственная полиция (ГП) возбудила уголовное дело в связи с инцидентом в Вакарбулли, где женщина предположительно получила ранение пневматическим оружием, по статье Уголовного кодекса о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия.

Для определения тяжести травм будет назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. Правоохранительные органы призывают жителей, которые могут располагать полезной информацией по данному инциденту, обратиться в полицию.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

