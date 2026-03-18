Уже сегодня: день станет длиннее ночи

В среду в Риге солнце взошло в 6.31 утра и зайдет в 18.32 - продолжительность дня составит 12 часов и полторы минуты. Каждый последующий день будет длиннее почти на пять минут.

Равноденствие и начало астрономической весны наступит 20 марта в 16.46.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния 21 июня в 11.24.

Метеорологическая весна в этом году наступила 27 февраля. Метеорологическое лето начнется, когда пять дней подряд средняя температура воздуха составит не менее +15 градусов.

Солярная весна началась 5 февраля. Самая светлая часть года, солярное лето, продлится с 7 мая по 5 августа.