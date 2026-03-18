Храп – не просто неудобство!

Известно, что храп во сне не только мешает выспаться, а также повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний…

Храп во сне возникает, когда перекрываются дыхательные пути. Если что-то мешает прохождению воздуха через нос, горло или рот, мы непроизвольно издаем звуки, поскольку ткани неба, миндалин или языка вибрируют, соприкасаясь друг с другом. Звуки эти бывают самыми разными: от тяжелого дыхания, вибраций и свиста до фырканья и хрипов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% взрослых людей регулярно храпят во сне. Причем примерно каждый десятый храпит настолько громко и трубно, что его слышно даже в соседней комнате. Иногда уровень громкости храпа достигает 80-100 децибел, что сравнимо с шумом движущегося грузового поезда.

Сначала храп кажется безобидной бытовой проблемой - поводом для шуток и анекдотов. Однако на практике он нередко становится причиной семейных конфликтов и хронического недосыпания партнера. По данным британских опросов, около 10% семейных пар называют храп одной из причин расставания.

Многие люди не воспринимают храп всерьез. Действительно, легкое похрапывание может быть у каждого и не требует лечения. Однако громкий храп часто является признаком синдрома обструктивного апноэ сна — многократной кратковременной остановки дыхания. Это состояние может значительно повышать риск различных заболеваний и требует внимания специалистов.

Почему так случается?

Во время сна мышцы нашего тела расслабляются, включая мышцы глотки. Когда человек засыпает, мягкое нёбо и язык опускаются, дыхательные пути могут сужаться. Поток воздуха проходит через суженное пространство, мягкие ткани начинают вибрировать - возникает храп.

Особенно часто храп усиливается, когда человек спит на спине. В некоторых случаях дыхательные пути могут перекрываться настолько сильно, что дыхание на несколько секунд полностью останавливается. Такие эпизоды называются апноэ сна.

Вероятность возникновения храпа повышают:

избыточный вес,

• анатомические особенности дыхательных путей, • искривление носовой перегородки, • увеличенные миндалины или полипы в носу, • аллергия, • курение. • употребление алкоголя перед сном, заболевания щитовидной железы,

• гормональные изменения,

• хроническая усталость.

Особенно часто храп встречается у людей с лишним весом. Жировая ткань в области шеи может сужать дыхательные пути и увеличивать риск остановок дыхания во сне. Исследования показывают, что снижение веса всего на 10% может значительно улучшить дыхание во время сна.

Чем опасно такое состояние?

Храп может быть сигналом серьезных нарушений дыхания во сне. Если он сопровождается остановками дыхания, повышается риск:

гипертонии,

• сердечно-сосудистых заболеваний,

• нарушений обмена веществ,

• ожирения,

• гормональных нарушений,

• инсульта и инфаркта.

Кроме того, люди с апноэ сна часто страдают от дневной сонливости, усталости, ухудшения памяти и концентрации.

Сонливость за рулём - скрытая опасность

У человека, который не высыпается из-за этих дыхательных нарушений, снижается уровень кислорода в крови, и как следствие — уменьшается попадание кислорода в структуры головного мозга.

Поэтому одним из наиболее опасных последствий нарушений сна является чрезмерная дневная сонливость. Люди с апноэ сна часто не высыпаются, даже если проводят в постели достаточно времени.

Особенно опасна сонливость за рулем автомобиля. Исследования показывают, что водители с нелеченным апноэ сна имеют в 2-7 раз более высокий риск дорожно-транспортных происшествий. Во время так называемого микросна человек может на несколько секунд потерять контроль над дорогой.

Даже 2-3 секунды микросна на скорости 90 км/ч означают, что автомобиль проезжает десятки метров без контроля водителя, что может привести к серьезным авариям.

Когда стоит обратиться к врачу?

Обратиться к специалисту по медицине сна стоит, если:

храп очень громкий,

• близкие замечают остановки дыхания во сне,

• утром возникает головная боль,

• днем присутствует сильная сонливость,

• сон не приносит ощущения отдыха.

Храп может иметь разные причины - от простуды до серьезных нарушений дыхания во сне.

Своевременная диагностика помогает не только избавиться от храпа, но и предотвратить серьезные заболевания и сохранить здоровье.

(!) Статья написана в сотрудничестве с SIA Miega slimību centrs: www.miegacentrs.lv.