Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Храп – не просто неудобство!

Редакция PRESS 18 марта, 2026 08:01

Известно, что храп во сне не только мешает выспаться, а также повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний…

Храп во сне возникает, когда перекрываются дыхательные пути. Если что-то мешает прохождению воздуха через нос, горло или рот, мы непроизвольно издаем звуки, поскольку ткани неба, миндалин или языка вибрируют, соприкасаясь друг с другом. Звуки эти бывают самыми разными: от тяжелого дыхания, вибраций и свиста до фырканья и хрипов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% взрослых людей регулярно храпят во сне. Причем примерно каждый десятый храпит настолько громко и трубно, что его слышно даже в соседней комнате. Иногда уровень громкости храпа достигает 80-100 децибел, что сравнимо с шумом движущегося грузового поезда.

Сначала храп кажется безобидной бытовой проблемой - поводом для шуток и анекдотов. Однако на практике он нередко становится причиной семейных конфликтов и хронического недосыпания партнера. По данным британских опросов, около 10% семейных пар называют храп одной из причин расставания.

Многие люди не воспринимают храп всерьез. Действительно, легкое похрапывание может быть у каждого и не требует лечения. Однако громкий храп часто является признаком синдрома обструктивного апноэ сна — многократной кратковременной остановки дыхания. Это состояние может значительно повышать риск различных заболеваний и требует внимания специалистов.

Почему так случается?

Во время сна мышцы нашего тела расслабляются, включая мышцы глотки. Когда человек засыпает, мягкое нёбо и язык опускаются, дыхательные пути могут сужаться. Поток воздуха проходит через суженное пространство, мягкие ткани начинают вибрировать - возникает храп.

Особенно часто храп усиливается, когда человек спит на спине. В некоторых случаях дыхательные пути могут перекрываться настолько сильно, что дыхание на несколько секунд полностью останавливается. Такие эпизоды называются апноэ сна.

Вероятность возникновения храпа повышают:

  • избыточный вес,
    • анатомические особенности дыхательных путей,
    • искривление носовой перегородки,
    • увеличенные миндалины или полипы в носу,
    • аллергия,
    • курение.
    • употребление алкоголя перед сном,
  • заболевания щитовидной железы,
    • гормональные изменения,
    • хроническая усталость.

Особенно часто храп встречается у людей с лишним весом. Жировая ткань в области шеи может сужать дыхательные пути и увеличивать риск остановок дыхания во сне. Исследования показывают, что снижение веса всего на 10% может значительно улучшить дыхание во время сна.

Чем опасно такое состояние?

Храп может быть сигналом серьезных нарушений дыхания во сне. Если он сопровождается остановками дыхания, повышается риск:

  • гипертонии,
    • сердечно-сосудистых заболеваний,
    • нарушений обмена веществ,
    • ожирения,
    • гормональных нарушений,
    • инсульта и инфаркта.

Кроме того, люди с апноэ сна часто страдают от дневной сонливости, усталости, ухудшения памяти и концентрации.

Сонливость за рулём - скрытая опасность

У человека, который не высыпается из-за этих дыхательных нарушений, снижается  уровень кислорода в крови, и как следствие — уменьшается попадание кислорода в структуры головного мозга.

Поэтому одним из наиболее опасных последствий нарушений сна является чрезмерная дневная сонливость. Люди с апноэ сна часто не высыпаются, даже если проводят в постели достаточно времени.

Особенно опасна сонливость за рулем автомобиля. Исследования показывают, что водители с нелеченным апноэ сна имеют в 2-7 раз более высокий риск дорожно-транспортных происшествий. Во время так называемого микросна человек может на несколько секунд потерять контроль над дорогой.

Даже 2-3 секунды микросна на скорости 90 км/ч означают, что автомобиль проезжает десятки метров без контроля водителя, что может привести к серьезным авариям.

Когда стоит обратиться к врачу?

Обратиться к специалисту по медицине сна стоит, если:

  • храп очень громкий,
    • близкие замечают остановки дыхания во сне,
    • утром возникает головная боль,
    • днем присутствует сильная сонливость,
    • сон не приносит ощущения отдыха.

Храп может иметь разные причины - от простуды до серьезных нарушений дыхания во сне.

Своевременная диагностика помогает не только избавиться от храпа, но и предотвратить серьезные заболевания и сохранить здоровье.

(!) Статья написана в сотрудничестве с SIA Miega slimību centrs: www.miegacentrs.lv.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать