Час Х настал? Литва уже запустила руку в стратегические резервы топлива

Это решение было принято с учетом сбоев на мировом нефтяном рынке и рисков поставок, а также на основе плана коллективных действий Международного энергетического агентства (МЭА), сообщило министерство во вторник. Вице-министр энергетики Габриэлюс Горбачевскис сообщил BNS, что 80 тыс. тонн топлива поступят на рынок уже на этой неделе.

«Представители Orlen Lietuva проинформировали нас, что они могут незамедлительно, сразу, едва ли не на следующий день высвободить это количество – 80 тыс. тонн. (...) Это один танкер», – сказал вице-министр BNS.

На вопрос об оценке влияния высвобождаемого резерва на конечную цену топлива Горбачевскис ответил, что литовский рынок топлива зависит от мировых цен, а объем, высвобождаемый Литвой, на глобальном уровне крайне мал.

По его словам, по мере того, как все больше стран высвобождают резервы, можно ожидать, что цены со временем стабилизируются. По словам Горбачевскиса, Латвия и Эстония также планируют высвободить свои резервы в ближайшее время.

Он отметил, что важно, чтобы наряду с этой мерой рассматривались и другие национальные меры для достижения долгосрочных и эффективных решений по снижению цен на топливо.

Премьер-министр Инга Ругинене сказала, что использование запасов нефти поможет снизить цены на топливо, и добавила, что также рассматриваются меры, которые позволят снизить цены на топливо в долгосрочной перспективе.

Литва в общей сложности накопила резерв нефти и нефтепродуктов в размере 650 тыс. тонн.