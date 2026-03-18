Час Х настал? Литва уже запустила руку в стратегические резервы топлива

© LETA 18 марта, 2026 07:35

Мир 0 комментариев

Министр энергетики обязал единственную в странах Балтии компанию по переработке и импорту нефти Orlen Lietuva, управляемую польским энергетическим концерном Orlen, сократить объем промышленных запасов нефти на 80 тыс. тонн и немедленно поставить это количество на рынок.

Это решение было принято с учетом сбоев на мировом нефтяном рынке и рисков поставок, а также на основе плана коллективных действий Международного энергетического агентства (МЭА), сообщило министерство во вторник. Вице-министр энергетики Габриэлюс Горбачевскис сообщил BNS, что 80 тыс. тонн топлива поступят на рынок уже на этой неделе.

«Представители Orlen Lietuva проинформировали нас, что они могут незамедлительно, сразу, едва ли не на следующий день высвободить это количество – 80 тыс. тонн. (...) Это один танкер», – сказал вице-министр BNS.

На вопрос об оценке влияния высвобождаемого резерва на конечную цену топлива Горбачевскис ответил, что литовский рынок топлива зависит от мировых цен, а объем, высвобождаемый Литвой, на глобальном уровне крайне мал.

По его словам, по мере того, как все больше стран высвобождают резервы, можно ожидать, что цены со временем стабилизируются. По словам Горбачевскиса, Латвия и Эстония также планируют высвободить свои резервы в ближайшее время.

Он отметил, что важно, чтобы наряду с этой мерой рассматривались и другие национальные меры для достижения долгосрочных и эффективных решений по снижению цен на топливо.

Премьер-министр Инга Ругинене сказала, что использование запасов нефти поможет снизить цены на топливо, и добавила, что также рассматриваются меры, которые позволят снизить цены на топливо в долгосрочной перспективе.

Литва в общей сложности накопила резерв нефти и нефтепродуктов в размере 650 тыс. тонн.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

