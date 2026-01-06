Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Чтобы елки были вывезены, необходимо соблюсти определенные требования:

Елки запрещено выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов — их нужно оставить рядом с контейнером, полностью сняв украшения, упаковку и вынув деревья из горшков;

Максимальная высота елки — до 2–2,5 метра (в зависимости от района);

Более крупные елки необходимо разрезать или распилить;

Места в Риге, где действует бесплатный вывоз елок

Земгальское предместье Риги (вывоз обеспечивает предприятие Lautus Vide): Бесплатный вывоз действует с 6 по 31 января для частных и юридических лиц при наличии действующего договора на вывоз отходов. Вывоз осуществляется по предварительной заявке на info@lautusvide.lv.

Зиемельский район и Видземское предместье Риги (предприятие Eco Baltia vide): Бесплатный вывоз возможен по заявкам, поданным до 19 января. После этой даты услуга будет стоить 6 евро за елку. Заявки принимаются по телефону 8717 или по электронной почте riga@ecobaltiavide.lv. С одного адреса бесплатный вывоз организуется один раз.

Центральный район, Латгальское и Курземское предместья Риги (предприятие Clean R): Бесплатный вывоз можно заказать до 20 января через портал www.manai.videi.lv, по телефону 67111001 или по электронной почте kc@cleanr.lv. После этого услуга станет платной. Жители многоквартирных домов также могут подать заявку на вывоз елок через управляющего.

Компании по вывозу отходов призывают рижан соблюдать установленные сроки и требования, чтобы рождественские елки были утилизированы экологично и не захламляли городскую среду.