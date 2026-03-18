Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Увеличение штрафов за неуважение к госязыку пока отложили: о какой сумме речь? (4)

Редакция PRESS 18 марта, 2026 08:22

Выбор редакции 4 комментариев

Twitter/X

Комиссия Сейма по юридическим вопросам отложила рассмотрение поправок к закону об административных наказаниях, предусматривающих увеличение штрафов, в том числе за неуважение к государственному языку.

Как сообщили в Сейме Латвии, решение по инициативе депутатов от "Нового единства" пока не принято — обсуждение перенесено на более поздний срок.

Депутат Гунарс Кутрис (Союз зелёных и крестьян) раскритиковал законопроект, заявив, что он «написан под выборы» и не отражает реальной необходимости. В свою очередь глава комиссии Андрейс Юдинс подчеркнул, что речь идёт не о новых нормах, а об увеличении штрафов.

Поправки предусматривают:

  • увеличение штрафов за нарушения в сфере использования государственного языка;
  • введение более строгих санкций за неуважение к латышскому языку;
  • рост штрафов для физических, юридических и должностных лиц.

В частности:

  • для физических лиц штрафы предлагается повысить с 7–28 до 10–39 единиц (до 50–195 €, было 35–140 €);
  • для юридических — до 39–1390 единиц в зависимости от нарушения (195–6950 €);
  • для должностных лиц — с 14–60 до 20–84 единиц (100–420 €);
  • за неуважение к государственному языку — с 7–140 до 20–400 единиц (100–2000 €, было 35–700 €).

Также ряд дополнительных предложений внесла депутат Селма Теодора Левренце (Прогрессивные).

Они включают:

  • ужесточение ответственности за разглашение информации с закрытых заседаний;
  • повышение штрафов за ложные вызовы экстренных служб;
  • ужесточение наказаний за нарушение общественного порядка, включая ночной шум;
  • увеличение санкций за сокрытие личности и агрессивное поведение, включая сексуальные домогательства и причинение лёгкого вреда здоровью.

По данным Центра государственного языка, за последние годы зафиксировано более 4000 нарушений, связанных с использованием латышского языка.

Одна штрафная единица в Латвии составляет 5 евро.

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (4)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 4 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (4)

Животные 17:41

Животные 4 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (4)

Важно 17:35

Важно 4 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (4)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 4 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (4)

Важно 17:25

Важно 4 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (4)

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 4 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (4)

Важно 17:19

Важно 4 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать