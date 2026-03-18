Как сообщили в Сейме Латвии, решение по инициативе депутатов от "Нового единства" пока не принято — обсуждение перенесено на более поздний срок.
Депутат Гунарс Кутрис (Союз зелёных и крестьян) раскритиковал законопроект, заявив, что он «написан под выборы» и не отражает реальной необходимости. В свою очередь глава комиссии Андрейс Юдинс подчеркнул, что речь идёт не о новых нормах, а об увеличении штрафов.
Поправки предусматривают:
- увеличение штрафов за нарушения в сфере использования государственного языка;
- введение более строгих санкций за неуважение к латышскому языку;
- рост штрафов для физических, юридических и должностных лиц.
В частности:
- для физических лиц штрафы предлагается повысить с 7–28 до 10–39 единиц (до 50–195 €, было 35–140 €);
- для юридических — до 39–1390 единиц в зависимости от нарушения (195–6950 €);
- для должностных лиц — с 14–60 до 20–84 единиц (100–420 €);
- за неуважение к государственному языку — с 7–140 до 20–400 единиц (100–2000 €, было 35–700 €).
Также ряд дополнительных предложений внесла депутат Селма Теодора Левренце (Прогрессивные).
Они включают:
- ужесточение ответственности за разглашение информации с закрытых заседаний;
- повышение штрафов за ложные вызовы экстренных служб;
- ужесточение наказаний за нарушение общественного порядка, включая ночной шум;
- увеличение санкций за сокрытие личности и агрессивное поведение, включая сексуальные домогательства и причинение лёгкого вреда здоровью.
По данным Центра государственного языка, за последние годы зафиксировано более 4000 нарушений, связанных с использованием латышского языка.
Одна штрафная единица в Латвии составляет 5 евро.