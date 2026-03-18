Как сообщили в Сейме Латвии, решение по инициативе депутатов от "Нового единства" пока не принято — обсуждение перенесено на более поздний срок.

Депутат Гунарс Кутрис (Союз зелёных и крестьян) раскритиковал законопроект, заявив, что он «написан под выборы» и не отражает реальной необходимости. В свою очередь глава комиссии Андрейс Юдинс подчеркнул, что речь идёт не о новых нормах, а об увеличении штрафов.

Поправки предусматривают:

увеличение штрафов за нарушения в сфере использования государственного языка;

введение более строгих санкций за неуважение к латышскому языку;

рост штрафов для физических, юридических и должностных лиц.

В частности:

для физических лиц штрафы предлагается повысить с 7–28 до 10–39 единиц (до 50–195 €, было 35–140 €);

для юридических — до 39–1390 единиц в зависимости от нарушения (195–6950 €);

для должностных лиц — с 14–60 до 20–84 единиц (100–420 €);

за неуважение к государственному языку — с 7–140 до 20–400 единиц (100–2000 €, было 35–700 €).

Также ряд дополнительных предложений внесла депутат Селма Теодора Левренце (Прогрессивные).

Они включают:

ужесточение ответственности за разглашение информации с закрытых заседаний;

повышение штрафов за ложные вызовы экстренных служб;

ужесточение наказаний за нарушение общественного порядка, включая ночной шум;

увеличение санкций за сокрытие личности и агрессивное поведение, включая сексуальные домогательства и причинение лёгкого вреда здоровью.

По данным Центра государственного языка, за последние годы зафиксировано более 4000 нарушений, связанных с использованием латышского языка.

Одна штрафная единица в Латвии составляет 5 евро.