Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

© LETA 6 января, 2026 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

СГБ выдала 92 специальных разрешения на допуск к гостайне ведущим должностным лицам самоуправлений - председателям дум и их заместителям. 87 из них получили специальные разрешения на полный пятилетний срок, пятеро (два председателя и три заместителя председателя) - на двухлетний срок.

Одному мэру СГБ в допуске к гостайне отказала. Как сообщалось, это был бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис, который в результате отказа был вынужден подать в отставку.

СГБ еще не получила запросы на получение специального разрешения и документы, необходимые для начала проверки, от двух должностных лиц - одного председателя самоуправления и одного заместителя председателя. Как сообщалось, запрос и документы не подал мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение).

Запрос на получение специального разрешения и необходимые для начала проверки документы не подала также заместитель председателя Сигулдской краевой думы Анце Кайминя из объединенного списка Национального объединения, Латвийского объединения регионов, Видземской партии и Новой консервативной партии. Кайминя была избрана заместителем председателя думы 11 декабря прошлого года.

Она подтвердила агентству ЛЕТА, что в настоящее время готовит документы для подачи в СГБ.

Кроме того, СГБ сообщила, что один председатель самоуправления и три заместителя председателя уже получили специальные разрешения в 2024 году, когда занимали другие должности, требующие доступа к государственной тайне. Эти лица не нуждаются в повторной проверке.

Установленный законом срок проверки претендентов на получение допуска к гостайне составляет три месяца, однако если по объективным причинам невозможно завершить всестороннюю проверку лица в течение этого срока, СГБ может продлить срок еще на три месяца.

Наиболее распространенными причинами продления срока проверки являются обширный объем информации, трудности в получении информации об определенных периодах жизни человека, например, периодах проживания за границей, или выявление в ходе проверки факторов риска, оценка которых требует дополнительного времени.
 

