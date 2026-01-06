На 40 миллионов меньше: дороги будут содержать в «удовлетворительном состоянии»

На проекты в сфере автодорог планируется выделить еще 38 млн евро из средств Европейского союза (ЕС).

Имеющиеся средства будут направлены на строительство и содержание государственных дорог и мостов, на целевые дотации самоуправлениям для строительства улиц, а также на строительство пешеходных и велосипедных дорожек. Также планируется обеспечивать транспортные соединения и мобильность населения в регионах, ввести меры по повышению безопасности дорожного движения.

В этом году планируется отремонтировать или построить в общей сложности 570 километров дорог. В результате 86% главных и 66% региональных дорог страны будут находиться как минимум в удовлетворительном состоянии.

В строительство и обновление государственных дорог будет инвестировано 142,7 млн евро. В этом году, как и в 2025 году, на целевые дотации самоуправлениям для содержания и строительства улиц будет выделено 60,1 млн евро, а 79,64 млн евро будет предусмотрено для повседневного содержания 20 000 километров государственных дорог.

В министерстве отметили, что одним из важнейших мероприятий в этом году станет конкурс на реализацию второго проекта публично-частного партнерства - строительство Баускской окружной дороги.

13,2 млн евро, в том числе 9 млн евро из фондов ЕС, планируется для мер по повышению безопасности дорожного движения. В том числе запланировано строительство двухуровневого пешеходного и велосипедного пересечения на Таллиннском шоссе (A1) в районе Медзабаки, двухуровневого пересечения на Лиепайском шоссе (A9) и пересечения дороги Елгава (Тушки) - Тукумс (P98) в Апшупе. Дополнительные меры по повышению безопасности движения будут реализованы на участке Лиепайского шоссе, на участке дороги Лапениеки - Кекава - Гуги (P137), а также будет построена кольцевая развязка на перекрестке в Балдоне.

10,56 млн евро в этом году будет инвестировано в строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

Как заявил министр сообщения Атис Швинка, финансирование для автодорожной отрасли уже давно недостаточно, и в этом году ситуация не изменится, учитывая приоритеты государственного бюджета.

"В то же время цель министерства остается неизменной - обеспечить мобильность населения по всей стране, поэтому стратегия отрасли была обновлена, а потребности и критерии выделения финансирования будут тщательно оцениваться. В этом году приоритет будет отдан проектам по повышению безопасности дорожного движения, включая строительство безопасной инфраструктуры микромобильности вдоль государственных дорог", - отметил министр.