На 40 миллионов меньше: дороги будут содержать в «удовлетворительном состоянии»

© LETA 6 января, 2026 16:16

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году государственное финансирование для автодорожной отрасли запланировано в размере 314,1 млн евро, что на 40,6 млн евро меньше, чем в 2025 году, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

На проекты в сфере автодорог планируется выделить еще 38 млн евро из средств Европейского союза (ЕС).

Имеющиеся средства будут направлены на строительство и содержание государственных дорог и мостов, на целевые дотации самоуправлениям для строительства улиц, а также на строительство пешеходных и велосипедных дорожек. Также планируется обеспечивать транспортные соединения и мобильность населения в регионах, ввести меры по повышению безопасности дорожного движения.

В этом году планируется отремонтировать или построить в общей сложности 570 километров дорог. В результате 86% главных и 66% региональных дорог страны будут находиться как минимум в удовлетворительном состоянии.

В строительство и обновление государственных дорог будет инвестировано 142,7 млн евро. В этом году, как и в 2025 году, на целевые дотации самоуправлениям для содержания и строительства улиц будет выделено 60,1 млн евро, а 79,64 млн евро будет предусмотрено для повседневного содержания 20 000 километров государственных дорог.

В министерстве отметили, что одним из важнейших мероприятий в этом году станет конкурс на реализацию второго проекта публично-частного партнерства - строительство Баускской окружной дороги.

13,2 млн евро, в том числе 9 млн евро из фондов ЕС, планируется для мер по повышению безопасности дорожного движения. В том числе запланировано строительство двухуровневого пешеходного и велосипедного пересечения на Таллиннском шоссе (A1) в районе Медзабаки, двухуровневого пересечения на Лиепайском шоссе (A9) и пересечения дороги Елгава (Тушки) - Тукумс (P98) в Апшупе. Дополнительные меры по повышению безопасности движения будут реализованы на участке Лиепайского шоссе, на участке дороги Лапениеки - Кекава - Гуги (P137), а также будет построена кольцевая развязка на перекрестке в Балдоне.

10,56 млн евро в этом году будет инвестировано в строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

Как заявил министр сообщения Атис Швинка, финансирование для автодорожной отрасли уже давно недостаточно, и в этом году ситуация не изменится, учитывая приоритеты государственного бюджета.

"В то же время цель министерства остается неизменной - обеспечить мобильность населения по всей стране, поэтому стратегия отрасли была обновлена, а потребности и критерии выделения финансирования будут тщательно оцениваться. В этом году приоритет будет отдан проектам по повышению безопасности дорожного движения, включая строительство безопасной инфраструктуры микромобильности вдоль государственных дорог", - отметил министр.

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

