«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Как сообщил Ратниекс в эфире программы Ziņu TOP на телеканале TV24, меры по контролю за нелегальной иммиграцией в Риге реализуются на постоянной основе и в тесной координации между муниципальной полицией, Государственной полицией, Государственной пограничной охраной и другими структурами. Муниципальная полиция, в частности, проводит усиленные рейды в местах массового пребывания людей. В ходе этих мероприятий в столице уже проверено порядка 1400 человек.

По словам вице-мэра, с начала года одна лишь муниципальная полиция выявила и задержала 38 человек, незаконно находившихся на территории страны. Нелегальные мигранты прятались в самых разных местах — под мостами, в лесных массивах и других укрытиях.

Отдельно Ратниекс отметил вклад самих жителей города. Он привёл пример, когда таксист, заподозрив пассажиров в нелегальном пребывании, самостоятельно доставил их в отделение полиции. По мнению вице-мэра, подобные случаи говорят о наличии внутреннего общественного контроля и росте гражданской ответственности.

В ходе рейдов правоохранителям удалось задержать и особо опасных лиц. Ратниекс рассказал, что среди задержанных оказались три человека, разыскиваемые Интерполом, в том числе с высоким уровнем опасности. «Это подтверждает, что мы делаем важную и нужную работу. Мы будем ее продолжать. Это не разовая акция, а системная деятельность», — подчеркнул он.

По оценке вице-мэра, уже сейчас принимаемые меры снижают интерес нелегальных мигрантов к Риге как к месту назначения. «И это хорошая новость», — заявил Ратниекс.

При этом он напомнил, что полномочия самоуправления ограничены: муниципалитет может активно действовать в сфере нелегальной иммиграции, тогда как вопросы легального въезда и пребывания иностранцев требуют изменений в законодательстве, что относится к компетенции Сейма.

Ратниекс также сообщил о создании специальной следственной комиссии, которая займётся анализом схем легального въезда иностранцев, в том числе через фиктивное воссоединение семей. В качестве примера он привёл историю, рассказанную предпринимателем: иностранный студент из третьей страны предложил открыть предприятие общепита, объяснив источник средств тем, что «500 родственников в Индии скинутся деньгами», после чего они смогут по одному приезжать в Латвию.

«Мы категорически пресекаем такой подход. Такого не должно быть. Это наша земля. Мы уже многое пережили и не можем допустить иммиграционной катастрофы, подобной той, что произошла в ряде стран Европы. Мы не хотим гетто, куда не ездят ни скорая помощь, ни почта, ни полиция», — заявил вице-мэр.