«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

TV24 6 января, 2026 15:36

Важно 0 комментариев

LETA

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

Как сообщил Ратниекс в эфире программы Ziņu TOP на телеканале TV24, меры по контролю за нелегальной иммиграцией в Риге реализуются на постоянной основе и в тесной координации между муниципальной полицией, Государственной полицией, Государственной пограничной охраной и другими структурами. Муниципальная полиция, в частности, проводит усиленные рейды в местах массового пребывания людей. В ходе этих мероприятий в столице уже проверено порядка 1400 человек.

По словам вице-мэра, с начала года одна лишь муниципальная полиция выявила и задержала 38 человек, незаконно находившихся на территории страны. Нелегальные мигранты прятались в самых разных местах — под мостами, в лесных массивах и других укрытиях.

Отдельно Ратниекс отметил вклад самих жителей города. Он привёл пример, когда таксист, заподозрив пассажиров в нелегальном пребывании, самостоятельно доставил их в отделение полиции. По мнению вице-мэра, подобные случаи говорят о наличии внутреннего общественного контроля и росте гражданской ответственности.

В ходе рейдов правоохранителям удалось задержать и особо опасных лиц. Ратниекс рассказал, что среди задержанных оказались три человека, разыскиваемые Интерполом, в том числе с высоким уровнем опасности. «Это подтверждает, что мы делаем важную и нужную работу. Мы будем ее продолжать. Это не разовая акция, а системная деятельность», — подчеркнул он.

По оценке вице-мэра, уже сейчас принимаемые меры снижают интерес нелегальных мигрантов к Риге как к месту назначения. «И это хорошая новость», — заявил Ратниекс.

При этом он напомнил, что полномочия самоуправления ограничены: муниципалитет может активно действовать в сфере нелегальной иммиграции, тогда как вопросы легального въезда и пребывания иностранцев требуют изменений в законодательстве, что относится к компетенции Сейма.

Ратниекс также сообщил о создании специальной следственной комиссии, которая займётся анализом схем легального въезда иностранцев, в том числе через фиктивное воссоединение семей. В качестве примера он привёл историю, рассказанную предпринимателем: иностранный студент из третьей страны предложил открыть предприятие общепита, объяснив источник средств тем, что «500 родственников в Индии скинутся деньгами», после чего они смогут по одному приезжать в Латвию.

«Мы категорически пресекаем такой подход. Такого не должно быть. Это наша земля. Мы уже многое пережили и не можем допустить иммиграционной катастрофы, подобной той, что произошла в ряде стран Европы. Мы не хотим гетто, куда не ездят ни скорая помощь, ни почта, ни полиция», — заявил вице-мэр.

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

