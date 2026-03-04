Сильная поддержка Украины должна быть продолжена: Миериня встретилась с послом Греции

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма, стороны согласились, что поддержка Украины не должна исчезнуть из повестки дня, несмотря на потрясения на Ближнем Востоке.

На встрече Миериня подчеркнула, что санкции должны быть направлены на отрасли, приносящие доход России, который она использует для продолжения войны. События на Ближнем Востоке повлияют на цены на нефть, и нельзя допустить, чтобы Россия этим воспользовалась, сказала Миериня.

Говоря о влиянии глобальных потрясений на Европу, Миериня подчеркнула важность укрепления устойчивости стран-членов ЕС к кризисам. Посол выделил необходимость укрепления военного потенциала европейских стран.

Председатель Сейма и посол также обсудили пути укрепления парламентских отношений и потенциал развития туризма.