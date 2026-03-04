Небо над Европой стало оранжевым: на континент идет облако сахарской пыли

Euronews 4 марта, 2026 20:24

«Это лишь доказывает, что мы связаны друг с другом, несмотря на границы и даже континенты», — говорит учёный программы Copernicus Марк Паррингтон.

Если вы живете в Испании, Португалии или Франции, с мойкой машины сейчас лучше повременить.

Над Средиземноморьем и Западной Европой сейчас проходит мощный шлейф сахарской пыли, принося с собой оранжевые закаты, мутный горизонт и тонкий слой песка, который осядет на всем — от лобовых стекол до солнечных панелей.

По последним прогнозам Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS), в ближайшие дни шлейф будет смещаться на север, существенно ухудшая качество воздуха на всей территории Пиренейского полуострова, а затем достигнет Великобритании и Скандинавии.

Эти частицы поднялись в воздух над Сахарой и преодолели тысячи километров, прежде чем добраться до Европы. «Это лишь показывает, что нас связывает общая атмосфера — через границы и целые континенты», — говорит старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

Чем опасна для здоровья пыль PM10?

Пыль дарит впечатляющие фотографии в сепиа-тоне, но вместе с тем несет и тихую угрозу для здоровья. Национальные метеослужбы, в том числе AEMET в Испании, IPMA в Португалии и Météo-France, предупредили о резком ухудшении качества воздуха.

Главная проблема во время таких сахарских эпизодов — частицы PM10, то есть твердые частицы диаметром менее 10 микрометров. Они относительно крупные, но все же достаточно мелкие, чтобы проникать в легкие, раздражать дыхательные пути, усиливать симптомы астмы и особенно вредить уязвимым группам — пожилым людям и маленьким детям.

Жителям европейских городов больше знакомо загрязнение частицами PM2.5 — гораздо более мелкими: они поступают с выхлопными газами, из промышленных источников и при сжигании древесины. Из-за меньшего размера частицы PM2.5 проникают глубже в легкие и могут попадать в кровоток.

Хотя сахарская пыль в основном состоит из более крупных минеральных частиц PM10, их высокая концентрация во время таких событий может приводить к тому, что общее содержание взвешенных частиц резко превышает предельно допустимые уровни, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, в отдельных регионах.

Вспышки сахарской пыли часто становятся поводом для громких заголовков и напоминают об условиях жары и засухи, но связывать их с потеплением климата нужно с осторожностью.

По словам Паррингтона, наука пока не дает однозначного ответа. «Нет четкого понимания, как именно опустынивание влияет на источники пыли», — объясняет он, имея в виду расширение пустыни Сахара к югу под влиянием изменения климата и человеческой деятельности.

Паррингтон отмечает, что значительная часть пыли поднимается над конкретными очаговыми зонами, такими как депрессия Боделе в Чаде, где частицы достаточно легкие, чтобы взлетать в атмосферу при определенных барических условиях.

Повышение температуры, засуха и усиленное испарение приводят к снижению влажности почвы, и в сочетании с неэффективным управлением земельными ресурсами это создает условия для более частых пылевых и песчаных бурь.

Кроме того, существует гипотеза, что изменения атмосферной циркуляции, связанные с последствиями изменения климата, могут способствовать более частому продвижению сахарской пыли до Европы.

Тем не менее ученые не спешат напрямую связывать эти процессы, поскольку пока не хватает исторических данных, чтобы выделить устойчивый сигнал. «Насколько мне известно, нет убедительных исследований, которые бы показывали, как опустынивание, вырубка лесов и другие факторы влияют на содержание минеральной пыли в атмосфере, так что это по-прежнему во многом открытый вопрос», — говорит Паррингтон в интервью Euronews Green.

Чего ждать в оставшиеся дни недели?

По мере прохождения шлейфа жители затронутых регионов могут заметить, как частицы пыли смешиваются с дождем, а после высыхания воды на поверхностях остается характерный мутный налет.

Медики советуют людям в зонах наибольшего влияния воздержаться от интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе, пока сохраняется смог.

Для остальных это повод достать фотоаппарат и снять закаты в «марсианском» стиле: рассеянный частицами пыли вечерний свет окрашивает небо в насыщенные оранжевые и красные тона.

