Не только свадьба: Театр Чехова приглашает к дискуссии

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.

Это уже десятая дискуссия, которая проходит после премьер большой формы последние три сезона.

Дискуссия предлагает нам задуматься о том, как мы смотрим на искусство и от чего зависит наше восприятие.

Искусство – это не изолированный эстетический опыт, а социальное явление, которое функционирует в определенной культурной и институциональной системе, где создаются, распространяются и интерпретируются ценности. Поэтому речь идет не только о спектакле как произведении искусства, но и о более широком социальном контексте, в который оно попадает.

В центре внимания находится вопрос: определяет ли значение спектакля только само произведение искусства или также и среда, в которой оно демонстрируется?

Таким образом, спектакль обращает внимание на то, какими «глазами» мы смотрим на культурные события – как наш опыт, язык, социальная среда и конкретное культурное пространство влияют на то, что мы понимаем, принимаем или отвергаем. Само произведение искусства не меняется, но меняется его восприятие в зависимости от места, контекста и аудитории.

Дискуссия предлагает рассматривать театр не только как развлечение или эстетическое удовольствие, но и как социальный феномен – как процесс, в котором смысл возникает во взаимодействии между спектаклем, пространством и зрителем. Она призывает осознать, что восприятие искусства всегда происходит в конкретной культурной среде и именно эта среда существенно влияет на наши реакции, эмоции и суждения.

В дискуссии примут участие:

Магнусс Эриньш, телеведущий, радиоведущий, диджей и ведущий мероприятий,

Ингуна Элере, дизайнер, соучредитель дизайн-студии H2E и SEGD Riga Chapter, профессор Латвийской академии художеств (LMA),

Зане Брикмане, культурный журналист, создательница программ «Культурный шок» и «Новости культуры» на Латвийском телевидении,

Оярс Рубенис, председатель правления Латвийского союза театральных деятелей.

Модератором дискуссии станет Янис Кревицс – ведущий программы расследований «Nekā personīga» на телеканале TV3.

ФОТО Кристапс Калнс