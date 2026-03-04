Не только свадьба: Театр Чехова приглашает к дискуссии

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.
Это уже десятая дискуссия, которая проходит после премьер большой формы последние три сезона.
Дискуссия предлагает нам задуматься о том, как мы смотрим на искусство и от чего зависит наше восприятие.
Искусство – это не изолированный эстетический опыт, а социальное явление, которое функционирует в определенной культурной и институциональной системе, где создаются, распространяются и интерпретируются ценности. Поэтому речь идет не только о спектакле как произведении искусства, но и о более широком социальном контексте, в который оно попадает.
В центре внимания находится вопрос: определяет ли значение спектакля только само произведение искусства или также и среда, в которой оно демонстрируется?
Таким образом, спектакль обращает внимание на то, какими «глазами» мы смотрим на культурные события – как наш опыт, язык, социальная среда и конкретное культурное пространство влияют на то, что мы понимаем, принимаем или отвергаем. Само произведение искусства не меняется, но меняется его восприятие в зависимости от места, контекста и аудитории.
Дискуссия предлагает рассматривать театр не только как развлечение или эстетическое удовольствие, но и как социальный феномен – как процесс, в котором смысл возникает во взаимодействии между спектаклем, пространством и зрителем. Она призывает осознать, что восприятие искусства всегда происходит в конкретной культурной среде и именно эта среда существенно влияет на наши реакции, эмоции и суждения.
В дискуссии примут участие:
Магнусс Эриньш, телеведущий, радиоведущий, диджей и ведущий мероприятий,
Ингуна Элере, дизайнер, соучредитель дизайн-студии H2E и SEGD Riga Chapter, профессор Латвийской академии художеств (LMA),
Зане Брикмане, культурный журналист, создательница программ «Культурный шок» и «Новости культуры» на Латвийском телевидении,
Оярс Рубенис, председатель правления Латвийского союза театральных деятелей.
Модератором дискуссии станет Янис Кревицс – ведущий программы расследований «Nekā personīga» на телеканале TV3.
ФОТО Кристапс Калнс