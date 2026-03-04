Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Не только свадьба: Театр Чехова приглашает к дискуссии

Редакция PRESS 4 марта, 2026 16:37

История и культура 0 комментариев

6 марта, в 18:00, в Рижском русском театре Михаила Чехова, в рамках цикла дискуссий «Без точки над i», состоится публичная дискуссия «Топографический контекст социальных явлений». Дискуссия – тематическое продолжение обсуждения вопросов, поднятых в постановке режиссера Элмарса Сеньковса «Болдерая» – о городской среде, идентичности сообщества и влиянии социальных процессов на жизнь индивида.

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.

Это уже десятая дискуссия, которая проходит после премьер большой формы последние три сезона.

Дискуссия предлагает нам задуматься о том, как мы смотрим на искусство и от чего зависит наше восприятие.

Искусство – это не изолированный эстетический опыт, а социальное явление, которое функционирует в определенной культурной и институциональной системе, где создаются, распространяются и интерпретируются ценности. Поэтому речь идет не только о спектакле как произведении искусства, но и о более широком социальном контексте, в который оно попадает.

В центре внимания находится вопрос: определяет ли значение спектакля только само произведение искусства или также и среда, в которой оно демонстрируется?

Таким образом, спектакль обращает внимание на то, какими «глазами» мы смотрим на культурные события – как наш опыт, язык, социальная среда и конкретное культурное пространство влияют на то, что мы понимаем, принимаем или отвергаем. Само произведение искусства не меняется, но меняется его восприятие в зависимости от места, контекста и аудитории.

Дискуссия предлагает рассматривать театр не только как развлечение или эстетическое удовольствие, но и как социальный феномен – как процесс, в котором смысл возникает во взаимодействии между спектаклем, пространством и зрителем. Она призывает осознать, что восприятие искусства всегда происходит в конкретной культурной среде и именно эта среда существенно влияет на наши реакции, эмоции и суждения.

В дискуссии примут участие:

Магнусс Эриньш, телеведущий, радиоведущий, диджей и ведущий мероприятий,

Ингуна Элере, дизайнер, соучредитель дизайн-студии H2E и SEGD Riga Chapter, профессор Латвийской академии художеств (LMA),

Зане Брикмане, культурный журналист, создательница программ «Культурный шок» и «Новости культуры» на Латвийском телевидении,

Оярс Рубенис, председатель правления Латвийского союза театральных деятелей.

Модератором дискуссии станет Янис Кревицс  – ведущий программы расследований «Nekā personīga» на телеканале TV3.

ФОТО Кристапс Калнс

Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать