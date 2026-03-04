Слепой запутался в снегу и оказался под машинами: спасибо Рижской думе за уборку

Чтобы ориентироваться в пространстве Денису важно чувствовать асфальт. Но неубранный снег не позволял ему это сделать. Рижская городская администрация объяснила Денису, что допустимая толщина снежного покрова на тротуарах составляет до пяти сантиметров.

В какой-то момент Денис, пытаясь сориентироваться вокруг сугробов, вышел на оживленный перекресток на улице Чака и пошёл по проезжей части.

"Нам нужна хотя бы небольшая чистая линия. Потому что если мы не чувствуем структуру, то вообще не понимаем где мы", - объясняет Денис.

Ассоциация людей с ограниченными возможностями и их друзей Apeirons отметила, что за пределами центра города тротуары часто забывали чистить – это создавало трудности и для матерей с колясками, и для людей в инвалидных креслах.

Рижская дума пояснила журналистам Bez Tabu, что упомянутые пять сантиметров относятся к допустимой толщине снега на проезжей части, в то время как работы по уходу за тротуарами проводятся механизированным способом. Во время сильного снегопада снег сгребается к обочинам проезжей части или зеленым зонам, а снежные заносы убираются ночью, чтобы они не блокировали пешеходные переходы и перекрестки.