Слепой запутался в снегу и оказался под машинами: спасибо Рижской думе за уборку

Редакция PRESS 4 марта, 2026 16:31

Инвалид первой группы по зрению Денис этой зимой столкнулся с проблемой - пешеходные дороги очень плохо чистили и в попытке обойти сугробы он неожиданно оказался на проезжей части, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3. 

Чтобы ориентироваться в пространстве Денису важно чувствовать асфальт. Но неубранный снег не позволял ему это сделать. Рижская городская администрация объяснила Денису, что допустимая толщина снежного покрова на тротуарах составляет до пяти сантиметров. 

В какой-то момент Денис, пытаясь сориентироваться вокруг сугробов, вышел на оживленный перекресток на улице Чака и пошёл по проезжей части.

"Нам нужна хотя бы небольшая чистая линия. Потому что если мы не чувствуем структуру, то вообще не понимаем где мы", - объясняет Денис.

Ассоциация людей с ограниченными возможностями и их друзей Apeirons отметила, что за пределами центра города тротуары часто забывали чистить – это создавало трудности и для матерей с колясками, и для людей в инвалидных креслах.

Рижская дума пояснила журналистам Bez Tabu, что упомянутые пять сантиметров относятся к допустимой толщине снега на проезжей части, в то время как работы по уходу за тротуарами проводятся механизированным способом. Во время сильного снегопада снег сгребается к обочинам проезжей части или зеленым зонам, а снежные заносы убираются ночью, чтобы они не блокировали пешеходные переходы и перекрестки.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

