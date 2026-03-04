Супругу доверяете? Как общую собственность сделать раздельной

Например, она играет большую роль:

• в случае развода и раздела имущества;

• при продаже, дарении, залоге недвижимости, записанной как общая, требуется согласие второго супруга;

• после смерти одного из супругов второй может предварительно выделить из наследственной массы свою долю из имущества, записанного как общее;

• при взыскании долгов с одного из супругов взыскание может быть обращено и на его часть в общем имуществе (если из его личных средств долг погасить невозможно), даже если оно записано на второго супруга.

В ряде случаев супруги могут изменить эту запись.

Сделать это можно, например:

• заключив брачный договор (о раздельности всего имущества или, наоборот, о его общности);

• заключив соглашение о разделе имущества (его можно заключить и без расторжения брака);

• заключив соглашение об изменении записи в Земельной книге в отношении конкретной собственности — с общей на раздельную (или наоборот).

После заключения этих договоров необходимо подать в Земельную книгу nostiprinājuma lūgums, и соответствующая запись в Земельной книге будет изменена, например, с общего имущества на раздельное. С соответствующими последствиями.