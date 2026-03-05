"В комментариях в информационном пространстве всё чаще можно заметить одно интересное явление — в дискуссиях о политике появляются аккаунты, которые повторяют одни и те же аргументы и одни и те же обозначения. Постепенно я начал замечать определённую схему: существует ряд ключевых слов, с помощью которых разговор уводится в сторону. Не для того, чтобы ответить на аргумент, а чтобы навесить на человека определённый ярлык и превратить дискуссию в борьбу эмоций.

Именно поэтому я решил написать небольшой «Словарь кремлёвской пропаганды» — краткий список типичных слов и формулировок, которые часто появляются в таких обсуждениях. Эти ключевые слова нередко помогают понять, участвует ли в разговоре человек с аргументами или же это бот, либо комментатор, который живёт в совершенно другом информационном пространстве.

Прибалтика

Обозначение Балтийских государств, используемое в российском политическом и пропагандистском языке. Это слово происходит из имперского взгляда, при котором Латвия, Литва и Эстония воспринимаются не как три независимых государства, а как некая неопределённая территория у Балтийского моря. Правильно — Балтийские государства.

Фашист

В кремлёвской пропаганде слово «фашист» не используется в историческом значении, связанном с фашизмом. Это эмоциональное обозначение всего, что кажется чуждым, недружественным или противостоящим влиянию России. В таком языке «фашист» означает — враг, которого нужно представить морально нечистым и опасным.

Турбопатриот

«Турбопатриот» — это ироничный ярлык для человека, который твёрдо защищает независимость своей страны и критически высказывается о политике Кремля. Термин используется, чтобы представить нормальный патриотизм как чрезмерный или фанатичный. Это риторический приём, пытающийся сделать патриотизм чем-то смешным или радикальным.

Русофоб

«Русофоб» в пропагандистском языке часто используется в моменты, когда критика направлена против государственной политики России или Владимира Путина. Если у человека, защищающего эту политику, нет аргументов, он просто называет оппонента русофобом. Таким образом политическая критика подаётся как ненависть ко всему русскому народу, и разговор уводится от конкретного вопроса о политике к обвинению в якобы этнической ненависти ко всему русскому.

Денацификация

Термин, который российская пропаганда использует для оправдания военной агрессии, особенно против Украины. Слово заимствовано из истории послевоенной Германии, но сегодня используется как политическая метафора, чтобы представить противника морально злым режимом. Оно придаёт военным действиям видимость исторического и морального оправдания.

Коллективный Запад

Пропагандистский термин, объединяющий разные страны в одного абстрактного противника. Им обозначают НАТО, европейские государства и США как единую силу, якобы действующую против России. Это помогает упростить сложную международную политику до образа одного врага.

Англосаксы

Ироничное или пренебрежительное обозначение, которое пропаганда использует, говоря о США и Великобритании. Оно создаёт впечатление, будто мировая политика управляется из одного скрытого центра. Термин помогает формировать конспирологический нарратив о «тайных глобальных правителях».

Традиционные ценности

Это понятие в пропаганде используется для создания морального противопоставления между Россией и Западом. Утверждается, что Россия защищает семью, религию и традиции, тогда как Запад якобы эти ценности разрушает. Тем самым политический конфликт превращается в борьбу культуры и идентичности.

Провокация НАТО

Пропагандистская формула, представляющая любые действия НАТО как агрессию против России. Даже оборонительные меры интерпретируются как подготовка к нападению. Это помогает формировать нарратив о том, что Россия всегда лишь «реагирует».