Patīkama vizīte Rīgas 13. vsk., labi iespaidi par atmosfēru skolā. Visi uzrunātie krievu bērni pamatskolā atbildēja latviski. Pozitīva attīstība Rīgas skolās ir un būs! Ar kolēģi Daini Loci @DainisLocis @VL_TBLNNK turpināsim apmeklēt Rīgas skolas. pic.twitter.com/gzvlzr78wV — Liāna Langa (@liana_langa) March 3, 2026

Выяснилось, что это уже не первая инспекция. И Ланга обещает, что не последняя.

Школы, по её словам, они с коллегой Дайнисом Лоцисом выбирают лично.

Сам Лоцис написал в соцсетях, что они с Лангой посетили урок, поговорили с директором школы Инной Буровой и остались очень довольны результатом. Поэтому планируют продолжать свои инспекции.

Отметим, что в отличаи от Лианы Ланги у Дайниса Лоциса есть педагогическое образование.

Как объяснила на своей странице в Facebook действия "коллег" депутат Рижской думы Инна Дьери (Суверенная власть): "Депутат не обладает полномочиями государственного инспектора или надзорного органа и не может проводить официальные проверки, ревизии с юридическими последствиями для школы в обход предусмотренных законом процедур. Но депутат может мониторить и собирать информацию для дальнейшего принятия решений."