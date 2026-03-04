Американский авианосец «застрял» в реке Иордан и другие новости с Ближнего Востока

Но шутки шутками, а война продолжается. Переходим к реальным новостям по материалам ВВС:

Главное о войне на данную минуту

Израильские военные заявляют, что Иран наносит ответный удар на новую волну израильских атак. В последние несколько часов израильские власти объявляли тревогу, предупреждая о ракетных запусках из Ирана.

Израиль также сообщает о том, что отслеживал цели, запущенные из Ливана, где израильские удары были направлены против «Хезболлы». Ракеты и снаряды были перехвачены, и сообщений о жертвах пока не поступало, заявляет Израиль.

Израильские военные недавно выпустили срочное предупреждение для жителей некоторых районов южного Бейрута о необходимости эвакуации, поскольку они продолжают обстреливать здания, которые, по их словам, связаны с «Хезболлой».

Судоходство. Центр морских торговых операций Великобритании сообщает о получении сообщения о «неизвестном снаряде», попавшем в судно у побережья Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Сообщается, что удар повредил стальную обшивку судна, «пожара или попадания воды не произошло». Экипаж находится в безопасности.

Кувейт. 11-летняя девочка погибла после того, как на нее упали осколки в жилом районе Кувейта, сообщил представитель министерства здравоохранения страны. По словам представителя, четверо членов ее семьи, включая мать, были доставлены в больницу.

Иранская ракета атаковала военную базу США в Катаре

Как заявило министерство обороны Катара, в сторону страны были запущены две иранские баллистические ракеты.

Одна из них была перехвачена системами противовоздушной обороны Катара, а другая попала в американскую авиабазу в Аль-Удайде — крупнейшую базу США в регионе.

По предварительным данным катарских военных, жертв нет.

Кац: Израиль готов уничтожить любого нового верховного лидера Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер, выбранный Советом экспертов (орган из 88 священнослужителей, назначающий верховного лидера Ирана), является неприемлемым для Израиля, если он продолжит воевать с ним.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения плана по уничтожению Израиля, угрозы Соединенным Штатам, свободному миру и странам региона, а также подавления иранского народа, будет однозначной целью для ликвидации», — цитирует агентство Reuters заявление Каца.

Совет экспертов в ближайшее время назначить преемника аятоллы Али Хаименеи, который был убит в результате совместной израильской и американской ракетной атаки 28 февраля. Одним из потенциальных преемников считают сына Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, сообщала New York Times.

КСИР утверждает, что полностью контролирует Ормузский пролив

Как передает AFP, в среду Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть повреждены ракетами или беспилотниками.

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС Исламской Республики», — заявил представитель КСИР Мохаммед Акбарзаде в заявлении, распространенном информационным агентством Fars.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через этот важнейший судоходный маршрут в Персидском заливе.

Марко Рубио провел брифинг для представителей Конгресса о действиях США в Иране

На Капитолийском холме коридоры были переполнены журналистами, а меры безопасности усилены, поскольку во вторник вечером американских законодателей впервые ознакомили с планом войны администрации Трампа в Иране.

Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники администрации Трампа провели подробный брифинг для всех членов Конгресса.

Некоторые законодатели выразили разочарование отсутствием одобрения Конгресса на эти действия, в то время как другие приветствовали действия администрации против иранского режима.

«Вопрос не в том, падут ли они, а в том, когда они падут», — сказал после брифинга сенатор Линдси Грэм, один из самых ярых сторонников войны. Сенатор Крис Мерфи, демократ, осудил отсутствие одобрения Конгресса на военные действия в Иране.

Как долго администрация планирует вести эту войну и как может выглядеть участие в этом американских войск, остается неясным, заявили законодатели после брифингов.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что до сих пор не уверен в «приоритетах администрации». «Я просто хочу сказать, что после этого брифинга я опасаюсь как никогда прежде, что нам, возможно, придется высадить там войска», — сказал он.