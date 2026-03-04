Американский авианосец «застрял» в реке Иордан и другие новости с Ближнего Востока

Редакция PRESS 4 марта, 2026 14:45

Народные умельцы продолжают радовать публику в соцсетях различными видеобомбами. После сенсационного "потопления" иранцами американского линкора "Миссури" внимание пользователей привлек американский авианосец, "переброшенный в реку Иордан для прикрытия Израиля и застрявший в ней".  

Но шутки шутками, а война продолжается. Переходим к реальным новостям по материалам ВВС:

Главное о войне на данную минуту

Израильские военные заявляют, что Иран наносит ответный удар на новую волну израильских атак. В последние несколько часов израильские власти объявляли тревогу, предупреждая о ракетных запусках из Ирана.

Израиль также сообщает о том, что отслеживал цели, запущенные из Ливана, где израильские удары были направлены против «Хезболлы». Ракеты и снаряды были перехвачены, и сообщений о жертвах пока не поступало, заявляет Израиль.

Израильские военные недавно выпустили срочное предупреждение для жителей некоторых районов южного Бейрута о необходимости эвакуации, поскольку они продолжают обстреливать здания, которые, по их словам, связаны с «Хезболлой».

Судоходство. Центр морских торговых операций Великобритании сообщает о получении сообщения о «неизвестном снаряде», попавшем в судно у побережья Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Сообщается, что удар повредил стальную обшивку судна, «пожара или попадания воды не произошло». Экипаж находится в безопасности.

Кувейт. 11-летняя девочка погибла после того, как на нее упали осколки в жилом районе Кувейта, сообщил представитель министерства здравоохранения страны. По словам представителя, четверо членов ее семьи, включая мать, были доставлены в больницу.

Иранская ракета атаковала военную базу США в Катаре

Как заявило министерство обороны Катара, в сторону страны были запущены две иранские баллистические ракеты.

Одна из них была перехвачена системами противовоздушной обороны Катара, а другая попала в американскую авиабазу в Аль-Удайде — крупнейшую базу США в регионе.

По предварительным данным катарских военных, жертв нет.

Кац: Израиль готов уничтожить любого нового верховного лидера Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер, выбранный Советом экспертов (орган из 88 священнослужителей, назначающий верховного лидера Ирана), является неприемлемым для Израиля, если он продолжит воевать с ним.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения плана по уничтожению Израиля, угрозы Соединенным Штатам, свободному миру и странам региона, а также подавления иранского народа, будет однозначной целью для ликвидации», — цитирует агентство Reuters заявление Каца.

Совет экспертов в ближайшее время назначить преемника аятоллы Али Хаименеи, который был убит в результате совместной израильской и американской ракетной атаки 28 февраля. Одним из потенциальных преемников считают сына Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, сообщала New York Times.

КСИР утверждает, что полностью контролирует Ормузский пролив

Как передает AFP, в среду Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть повреждены ракетами или беспилотниками.

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС Исламской Республики», — заявил представитель КСИР Мохаммед Акбарзаде в заявлении, распространенном информационным агентством Fars.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через этот важнейший судоходный маршрут в Персидском заливе.

Марко Рубио провел брифинг для представителей Конгресса о действиях США в Иране

На Капитолийском холме коридоры были переполнены журналистами, а меры безопасности усилены, поскольку во вторник вечером американских законодателей впервые ознакомили с планом войны администрации Трампа в Иране.

Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники администрации Трампа провели подробный брифинг для всех членов Конгресса.

Некоторые законодатели выразили разочарование отсутствием одобрения Конгресса на эти действия, в то время как другие приветствовали действия администрации против иранского режима.

«Вопрос не в том, падут ли они, а в том, когда они падут», — сказал после брифинга сенатор Линдси Грэм, один из самых ярых сторонников войны. Сенатор Крис Мерфи, демократ, осудил отсутствие одобрения Конгресса на военные действия в Иране.

Как долго администрация планирует вести эту войну и как может выглядеть участие в этом американских войск, остается неясным, заявили законодатели после брифингов.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что до сих пор не уверен в «приоритетах администрации». «Я просто хочу сказать, что после этого брифинга я опасаюсь как никогда прежде, что нам, возможно, придется высадить там войска», — сказал он.

 

 

 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

