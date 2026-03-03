Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Иранцы «потопили» американский линкор «Миссури» на радость всем шутникам в Х

Редакция PRESS 3 марта, 2026 16:36

По сети Х завирусилось видео, на котором «иранская ракета» попадает прямиком в «линкор «Миссури». 

Фейк, разумеется, но в русском сегменте Х он вызвал взрыв хохота и многочисленные комментарии.

-Это они по телеку показывают?!?!

-Лично путен с вертолета снимал?

-При том ракета была в стартовой конфигурации.

-3-я Мировая Мультипликационная.

-Надеюсь, она хотя бы без Гагарина была!

-Ракетой управляли шахиды Али Пончик и Али Незнайка.

-Судя по кадрам, ракету запускали при помощи катапульты.

...А что касается настоящего линкора «Миссури», то он стоит как стоял в Перл-Харборе в качесве корабля-музея.

А теперь к реальным новостям из региона.

Иранские дроны ударили по нефтехранилищу в Омане

Государственное информагентство Омана сообщает, что во вторник утром иранские дроны нанесли удар по нефтехранилищу в порту города Дукм. «Нанесенный ущерб локализован, пострадавших не было», — сказано в сообщении.

СNN напоминает, что Оман долгое время выступал в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном и не подвергался ударам. Однако в воскресенье по порту Дукм ударили два иранских беспилотника. Кроме того, был обстрелян оманский танкер, находившийся примерно в пяти морских милях от полуострова Мусандам.

Израиль начинает наземную операцию в Ливане, чтобы захватить новые «стратегические районы»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вооруженные силы страны получили приказ главы правительства о начале «наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане».

Эти действия призваны «предотвратить обстрелы израильских приграничных регионов», сказано в заявлении главы оборонного ведомства.

«Мы обещали обеспечить безопасность регионов Галилеи, и это будет сделано», — заявил Кац.

В ответ на удары по Ирану ливанская группировка «Хезболла» начала обстрелы Израиля. В ответ израильская армия начала наносить удары по Бейруту и другим городам.

Израиль и Ливан в 2024 году при посредничестве США договорились о прекращении огня после более чем года столкновений, которые очень ослабили позиции «Хезболлы».

Удары «Хезболлы» стали первой атакой на Израиль с 2024 года, в то время как израильские удары по южным пригородам Бейрута стали самыми массированными с момента конфликта в 2023–2024 годах.

А что с Ормузом?

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось удару двух беспилотников, что вызвало небольшой пожар.

Иранские государственные СМИ заявили о разрушении здания штаба на американской авиабазе в Бахрейне, американская сторона не комментировала это утверждение.

Иранский чиновник пригрозил «поджечь» любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив — ключевой маршрут для глобальных поставок энергоносителей.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне, что «самые сильные удары еще впереди». Он выступил с этим заявлением после того, как Дональд Трамп назвал субботние удары «последним и лучшим шансом» устранить «угрозы» со стороны Тегерана.

С начала войны погибли шесть американских военнослужащих, заявило американское командование.

Накануне в Кувейте были сбиты три американских истребителя в результате «дружественного огня» кувейтской системы ПВО, экипажи выжили.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил членам парламента, что он «не верит в смену режима с воздуха». Ранее он разрешил США использовать британские военные базы для «оборонительных» ударов по иранским ракетным установкам.

Трамп: у нас практически неограниченные запасы оружия

Президент США Дональд Трамп в Truth Social прокомментировал количество боеприпасов «среднего и выше среднего класса», заявив, что войны «могут вестись „вечно“… используя только эти запасы».

«У нас практически неограниченные запасы этого оружия. Соединенные Штаты обеспечены им и готовы к БОЛЬШОЙ ПОБЕДЕ!!!» — написал Трамп незадолго до полуночи по вашингтонскому времени (05:00 GMT).

В своих последних заявлениях он также обвинил своего предшественника Джо Байдена в поставке Украине «огромного количества сверхсовременного» американского оружия.

Иранские СМИ сообщают об ударе по авиабазе США в Бахрейне

По сообщениям иранских государственных СМИ, авиабаза США в Бахрейне подверглась ракетному удару Тегерана.

На видеозаписи, опубликованной информационным агентством Fars, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), видно, как волна ракет бьет по удаленным целям.

В сообщении утверждается, что комбинированный удар дронами и ракетами КСИР разрушил здание командного пункта и штаба на авиабазе в районе Шейх-Иса в Бахрейне и вызвал взрыв топливных баков.

США пока не комментировали сообщения об этой атаке.

Ранее был виден дым, поднимающийся над американской военно-морской базой в Бахрейне.

Госдепартамент США приказал американским гражданам немедленно покинуть Бахрейн, а также еще ряд стран Ближнего Востока.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

