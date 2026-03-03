Иранцы «потопили» американский линкор «Миссури» на радость всем шутникам в Х

Фейк, разумеется, но в русском сегменте Х он вызвал взрыв хохота и многочисленные комментарии.
-Это они по телеку показывают?!?!
-Лично путен с вертолета снимал?
-При том ракета была в стартовой конфигурации.
-3-я Мировая Мультипликационная.
-Надеюсь, она хотя бы без Гагарина была!
-Ракетой управляли шахиды Али Пончик и Али Незнайка.
-Судя по кадрам, ракету запускали при помощи катапульты.
...А что касается настоящего линкора «Миссури», то он стоит как стоял в Перл-Харборе в качесве корабля-музея.
А теперь к реальным новостям из региона.
Иранские дроны ударили по нефтехранилищу в Омане
Государственное информагентство Омана сообщает, что во вторник утром иранские дроны нанесли удар по нефтехранилищу в порту города Дукм. «Нанесенный ущерб локализован, пострадавших не было», — сказано в сообщении.
СNN напоминает, что Оман долгое время выступал в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном и не подвергался ударам. Однако в воскресенье по порту Дукм ударили два иранских беспилотника. Кроме того, был обстрелян оманский танкер, находившийся примерно в пяти морских милях от полуострова Мусандам.
Израиль начинает наземную операцию в Ливане, чтобы захватить новые «стратегические районы»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вооруженные силы страны получили приказ главы правительства о начале «наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане».
Эти действия призваны «предотвратить обстрелы израильских приграничных регионов», сказано в заявлении главы оборонного ведомства.
«Мы обещали обеспечить безопасность регионов Галилеи, и это будет сделано», — заявил Кац.
В ответ на удары по Ирану ливанская группировка «Хезболла» начала обстрелы Израиля. В ответ израильская армия начала наносить удары по Бейруту и другим городам.
Израиль и Ливан в 2024 году при посредничестве США договорились о прекращении огня после более чем года столкновений, которые очень ослабили позиции «Хезболлы».
Удары «Хезболлы» стали первой атакой на Израиль с 2024 года, в то время как израильские удары по южным пригородам Бейрута стали самыми массированными с момента конфликта в 2023–2024 годах.
А что с Ормузом?
Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось удару двух беспилотников, что вызвало небольшой пожар.
Иранские государственные СМИ заявили о разрушении здания штаба на американской авиабазе в Бахрейне, американская сторона не комментировала это утверждение.
Иранский чиновник пригрозил «поджечь» любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив — ключевой маршрут для глобальных поставок энергоносителей.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне, что «самые сильные удары еще впереди». Он выступил с этим заявлением после того, как Дональд Трамп назвал субботние удары «последним и лучшим шансом» устранить «угрозы» со стороны Тегерана.
С начала войны погибли шесть американских военнослужащих, заявило американское командование.
Накануне в Кувейте были сбиты три американских истребителя в результате «дружественного огня» кувейтской системы ПВО, экипажи выжили.
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил членам парламента, что он «не верит в смену режима с воздуха». Ранее он разрешил США использовать британские военные базы для «оборонительных» ударов по иранским ракетным установкам.
Трамп: у нас практически неограниченные запасы оружия
Президент США Дональд Трамп в Truth Social прокомментировал количество боеприпасов «среднего и выше среднего класса», заявив, что войны «могут вестись „вечно“… используя только эти запасы».
«У нас практически неограниченные запасы этого оружия. Соединенные Штаты обеспечены им и готовы к БОЛЬШОЙ ПОБЕДЕ!!!» — написал Трамп незадолго до полуночи по вашингтонскому времени (05:00 GMT).
В своих последних заявлениях он также обвинил своего предшественника Джо Байдена в поставке Украине «огромного количества сверхсовременного» американского оружия.
Иранские СМИ сообщают об ударе по авиабазе США в Бахрейне
По сообщениям иранских государственных СМИ, авиабаза США в Бахрейне подверглась ракетному удару Тегерана.
На видеозаписи, опубликованной информационным агентством Fars, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), видно, как волна ракет бьет по удаленным целям.
В сообщении утверждается, что комбинированный удар дронами и ракетами КСИР разрушил здание командного пункта и штаба на авиабазе в районе Шейх-Иса в Бахрейне и вызвал взрыв топливных баков.
США пока не комментировали сообщения об этой атаке.
Ранее был виден дым, поднимающийся над американской военно-морской базой в Бахрейне.
Госдепартамент США приказал американским гражданам немедленно покинуть Бахрейн, а также еще ряд стран Ближнего Востока.