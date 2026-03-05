«Немедленно уезжать!» Госдеп США предупредил своих граждан на Кипре и в Египте

Редакция PRESS 5 марта, 2026 07:50

Белый дом и Государственный департамент США усиливают предупреждения гражданам США немедленно покинуть ряд стран Ближнего Востока. Призыв также касается Кипра.

Государственный департамент выпустил срочный призыв «DEPART NOW» (немедленно уезжать) для граждан США из следующих стран, используя доступные коммерческие авиарейсы или другие средства транспорта:

Бахрейн
Египет
Иран
Ирак
Израиль
Иордания
Кувейт
Ливан
Оман
Катар
Саудовская Аравия
Сирия
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
Йемен
Западный берег и сектор Газа (как часть территории Израиля/Палестины)
Кипр

Кроме того, в ряде стран, включая Бахрейн, Ирак, Иорданию, Кувейт, Катар и другие, введена обязательная эвакуация сотрудников правительства США и их семей.

Война в Персидском заливе впервые за десятилетия добралась до Кипра. Курортное направление, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, внезапно оказалось рядом с линией возможного конфликта. Причиной стала атака иранского беспилотника-камикадзе по британской авиабазе Акротири — одному из ключевых военных объектов Великобритании в регионе. Удар пришелся по взлетно-посадочной полосе базы Королевских ВВС и вызвал ограниченные повреждения. Жертв, по официальной информации, нет.

Однако даже при отсутствии серьезных разрушений инцидент уже вызвал заметный психологический эффект. Утром жители районов возле Лимассола и Пафоса сообщали в соцсетях о звуках сирен и взлете военной авиации с базы Акротири. В интернете сразу появились вопросы: насколько безопасно оставаться на острове и возможны ли новые удары.

Великобритания приступила к эвакуации части своего персонала с острова. Кроме того, была отменена запланированная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза в Никосии.

Курорты пока продолжают работать в обычном режиме. Однако представители туристической отрасли не скрывают опасений: даже единичные военные инциденты способны резко повлиять на планы путешественников. Вероятность новых атак может заставить потенциальных туристов отказаться от поездок в регион, который теперь ассоциируется не только с отдыхом.

Эксперты отмечают, что удар может быть связан с более широкой эскалацией конфликта. Ранее Великобритания разрешила США использовать свои базы на Кипре, включая Акротири, для операций против Ирана. На этом фоне атака беспилотника рассматривается как демонстративный сигнал Тегерана о том, что инфраструктура стран, участвующих в конфликте, может стать целью ответных действий.

 

 

 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

