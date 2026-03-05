«Немедленно уезжать!» Госдеп США предупредил своих граждан на Кипре и в Египте

Государственный департамент выпустил срочный призыв «DEPART NOW» (немедленно уезжать) для граждан США из следующих стран, используя доступные коммерческие авиарейсы или другие средства транспорта:

Бахрейн

Египет

Иран

Ирак

Израиль

Иордания

Кувейт

Ливан

Оман

Катар

Саудовская Аравия

Сирия

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Йемен

Западный берег и сектор Газа (как часть территории Израиля/Палестины)

Кипр

Кроме того, в ряде стран, включая Бахрейн, Ирак, Иорданию, Кувейт, Катар и другие, введена обязательная эвакуация сотрудников правительства США и их семей.

Война в Персидском заливе впервые за десятилетия добралась до Кипра. Курортное направление, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, внезапно оказалось рядом с линией возможного конфликта. Причиной стала атака иранского беспилотника-камикадзе по британской авиабазе Акротири — одному из ключевых военных объектов Великобритании в регионе. Удар пришелся по взлетно-посадочной полосе базы Королевских ВВС и вызвал ограниченные повреждения. Жертв, по официальной информации, нет.

Однако даже при отсутствии серьезных разрушений инцидент уже вызвал заметный психологический эффект. Утром жители районов возле Лимассола и Пафоса сообщали в соцсетях о звуках сирен и взлете военной авиации с базы Акротири. В интернете сразу появились вопросы: насколько безопасно оставаться на острове и возможны ли новые удары.

Великобритания приступила к эвакуации части своего персонала с острова. Кроме того, была отменена запланированная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза в Никосии.

Курорты пока продолжают работать в обычном режиме. Однако представители туристической отрасли не скрывают опасений: даже единичные военные инциденты способны резко повлиять на планы путешественников. Вероятность новых атак может заставить потенциальных туристов отказаться от поездок в регион, который теперь ассоциируется не только с отдыхом.

Эксперты отмечают, что удар может быть связан с более широкой эскалацией конфликта. Ранее Великобритания разрешила США использовать свои базы на Кипре, включая Акротири, для операций против Ирана. На этом фоне атака беспилотника рассматривается как демонстративный сигнал Тегерана о том, что инфраструктура стран, участвующих в конфликте, может стать целью ответных действий.