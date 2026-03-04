Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Рыдай, Белоруссия! Латвийские драники признали лучшими в мире (3)

Редакция PRESS 4 марта, 2026 14:09

Латвийские картофельные оладьи заняли первое место в рейтинге 100 лучших картофельных блюд мира, составленном гастрономическим путеводителем Taste Atlas. Как отмечают эксперты, такие рейтинги могут привлечь внимание к национальной кухне и дать новые возможности для развития туризма.

Исследователь культуры питания Астра Спалвена в эфире программы «Starpbrīdis» на Latvijas Radio подчеркнула, что подобные списки всегда остаются субъективными и неизбежно вызывают споры.

«Даже если за одним столом сидит одна семья и ест одни и те же картофельные оладьи, каждый почувствует вкус по-разному - одному понравится больше, другому меньше», - пояснила исследователь культуры питания Астра Спалвена.

По её словам, главная сила подобных рейтингов заключается в том, что они привлекают внимание к блюду. Упоминание Латвии в верхней строчке списка может сформировать новые ассоциации с латвийской кухней и стимулировать интерес туристов.

Эксперты напоминают, что картофельные оладьи нельзя считать исключительно латвийским блюдом. Разные варианты жареного картофеля встречаются во многих странах, где этот продукт является основой рациона.

Однако попадание латвийских оладий на вершину рейтинга всё равно может сыграть на пользу стране.

«В контексте туризма такие рейтинги действительно работают», - отметила исследователь культуры питания Астра Спалвена.

Она добавила, что вряд ли туристы поедут в Латвию только ради одного блюда. Но подобные рейтинги могут стать поводом познакомить гостей страны с местной кухней и культурой.

По мнению экспертов, кулинарный туризм остаётся одним из недоиспользованных ресурсов латвийской туристической отрасли. Через еду можно рассказывать о культуре, традициях и региональных различиях, например, сравнивая латвийские картофельные оладьи с литовскими цепелинами или другими блюдами региона.

При этом сами оладьи легко адаптируются под разные гастрономические идеи - их подают как в традиционном виде со сметаной и зелёным луком, так и в более современной версии с лососем или икрой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (3)

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать