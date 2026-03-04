Исследователь культуры питания Астра Спалвена в эфире программы «Starpbrīdis» на Latvijas Radio подчеркнула, что подобные списки всегда остаются субъективными и неизбежно вызывают споры.

«Даже если за одним столом сидит одна семья и ест одни и те же картофельные оладьи, каждый почувствует вкус по-разному - одному понравится больше, другому меньше», - пояснила исследователь культуры питания Астра Спалвена.

По её словам, главная сила подобных рейтингов заключается в том, что они привлекают внимание к блюду. Упоминание Латвии в верхней строчке списка может сформировать новые ассоциации с латвийской кухней и стимулировать интерес туристов.

Эксперты напоминают, что картофельные оладьи нельзя считать исключительно латвийским блюдом. Разные варианты жареного картофеля встречаются во многих странах, где этот продукт является основой рациона.

Однако попадание латвийских оладий на вершину рейтинга всё равно может сыграть на пользу стране.

«В контексте туризма такие рейтинги действительно работают», - отметила исследователь культуры питания Астра Спалвена.

Она добавила, что вряд ли туристы поедут в Латвию только ради одного блюда. Но подобные рейтинги могут стать поводом познакомить гостей страны с местной кухней и культурой.

По мнению экспертов, кулинарный туризм остаётся одним из недоиспользованных ресурсов латвийской туристической отрасли. Через еду можно рассказывать о культуре, традициях и региональных различиях, например, сравнивая латвийские картофельные оладьи с литовскими цепелинами или другими блюдами региона.

При этом сами оладьи легко адаптируются под разные гастрономические идеи - их подают как в традиционном виде со сметаной и зелёным луком, так и в более современной версии с лососем или икрой.