Во вторник Тегеран фактически пригрозил Европе войной, предостерегая её от любого вмешательства в иранский конфликт. Поводом стали заявления ряда европейских стран о готовности к "оборонительным действиям" перед лицом ракетных возможностей Ирана.

"Это будет актом войны. Любое действие против Ирана будет считаться пособничеством агрессорам", - заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что термин "оборонительные действия" в данном контексте - лишь прикрытие. "Неужели они хотят лишить Иран возможности дать отпор?" - заявил Багаи, добавив, что европейские страны "уже сделали достаточно против Ирана".

Предупреждение прозвучало на фоне усилий европейских государств по укреплению собственной безопасности. В Европе растёт обеспокоенность тем, что конфликт может выйти за пределы Ближнего Востока.

В понедельник ударные беспилотники иранского производства атаковали британскую авиабазу RAF Akrotiri на Кипре - государстве-члене ЕС. По данным официальных источников, дроны, предположительно, были запущены с территории Ливана, возможно, движением "Хезболлах".

После атаки Великобритания усилила защиту базы. Британские СМИ сообщили, что премьер-министр Кир Стармер рассматривает возможность отправки военного корабля для дополнительного прикрытия объекта.

Греция, Германия и Франция заявили о готовности помочь Кипру укрепить оборону. Афины направили истребители F-16, а Греция и Франция — военно-морские фрегаты.