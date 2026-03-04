Антарктида

Самый южный континент мира, Антарктида, и окружающие его острова географически находятся очень далеко от большинства ядерных держав. Континент, площадь которого превышает 14 миллионов квадратных километров, предлагает обширное пространство, и прямая угроза ядерного удара там будет минимальной. Однако экстремальный холод и суровый климат стали бы серьезным испытанием для многих.

Исландия

Исландия считается одной из самых мирных стран в мире и на протяжении многих лет занимает верхние строчки Глобального индекса мира. Страна не участвовала ни в одной полномасштабной войне или вторжении. Как географически изолированный остров, Исландия не подвергалась бы прямому воздействию конвенциональных военных действий в Европе, хотя в случае крупномасштабной ядерной войны Исландия, скорее всего, также подверглась бы радиоактивному загрязнению.

Новая Зеландия

Новая Зеландия также занимает высокое место в Индексе мира и сохраняет нейтралитет во многих конфликтах. Ее гористый ландшафт обеспечивает естественную защиту, а географическая изолированность делает ее маловероятной целью.

Швейцария

Швейцария на протяжении десятилетий была политически нейтральной, в том числе и во время Второй мировой войны. Страна не имеет выхода к морю, защищена горами и имеет много убежищ. Нейтральная позиция Швейцарии снижает вероятность того, что ее будут воспринимать как врага.

Индонезия

Исторически Индонезия часто подчеркивала свою «свободную и активную» внешнюю политику, действуя независимо в международных отношениях и сосредоточиваясь на мире во всем мире. Этот относительный баланс может снизить вероятность того, что страна станет объектом нападения.

Аргентина

Хотя Аргентина ранее была вовлечена в конфликты, такие как Фолклендская война 1982 года, она считается одной из стран, которым будет легче пережить голод. Страна имеет широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу, что может помочь в решении потенциального глобального продовольственного кризиса.

Бутан

Бутан провозгласил нейтралитет в 1971 году, присоединившись к ООН. Страна находится вдали от моря и защищена горами, до нее трудно добраться.

Чили

Почти 6000 км побережья Чили и разнообразный климат позволяют выращивать самые разные культуры. Инфраструктура страны считается одной из самых развитых в Южной Америке, что может улучшить ее способность справляться с кризисами.

Фиджи

Островное государство Фиджи находится примерно в 4000 км от Австралии. Страна не имеет значительной военной мощи и занимает высокое место в Индексе мира. Ее богатые леса, рыбные ресурсы и природные ресурсы делают ее жизнеспособной.

Южная Африка

Южная Африка имеет плодородную почву, разнообразные источники продовольствия и значительные запасы пресной воды. Современная инфраструктура может улучшить управление ресурсами и повысить устойчивость к кризисам.

Хотя ни одно место в мире не останется полностью незатронутым в случае глобального ядерного конфликта, эти страны считаются потенциально более безопасными из-за их географической изолированности, нейтралитета или природных ресурсов. В то же время эксперты подчеркивают, что дипломатия и предотвращение конфликтов всегда являются лучшей защитой от потенциального глобального кризиса.