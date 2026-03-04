Британцы назвали 10 самых безопасных стран в случае Третьей мировой: есть уголок и в Европе (4)

Редакция PRESS 4 марта, 2026 16:14

Выбор редакции 4 комментариев

Конфликт на Ближнем Востоке вновь усилил опасения по поводу возможной эскалации конфликта и его перерастания в полномасштабную войну. Издание «Metro» рассчитало, что в случае глобальной войны 10 стран и регионов мира останутся относительно безопасными.

Антарктида

Самый южный континент мира, Антарктида, и окружающие его острова географически находятся очень далеко от большинства ядерных держав. Континент, площадь которого превышает 14 миллионов квадратных километров, предлагает обширное пространство, и прямая угроза ядерного удара там будет минимальной. Однако экстремальный холод и суровый климат стали бы серьезным испытанием для многих.

Исландия

Исландия считается одной из самых мирных стран в мире и на протяжении многих лет занимает верхние строчки Глобального индекса мира. Страна не участвовала ни в одной полномасштабной войне или вторжении. Как географически изолированный остров, Исландия не подвергалась бы прямому воздействию конвенциональных военных действий в Европе, хотя в случае крупномасштабной ядерной войны Исландия, скорее всего, также подверглась бы радиоактивному загрязнению.

Новая Зеландия

Новая Зеландия также занимает высокое место в Индексе мира и сохраняет нейтралитет во многих конфликтах. Ее гористый ландшафт обеспечивает естественную защиту, а географическая изолированность делает ее маловероятной целью.

Швейцария

Швейцария на протяжении десятилетий была политически нейтральной, в том числе и во время Второй мировой войны. Страна не имеет выхода к морю, защищена горами и имеет много убежищ. Нейтральная позиция Швейцарии снижает вероятность того, что ее будут воспринимать как врага.

Индонезия

Исторически Индонезия часто подчеркивала свою «свободную и активную» внешнюю политику, действуя независимо в международных отношениях и сосредоточиваясь на мире во всем мире. Этот относительный баланс может снизить вероятность того, что страна станет объектом нападения.

Аргентина

Хотя Аргентина ранее была вовлечена в конфликты, такие как Фолклендская война 1982 года, она считается одной из стран, которым будет легче пережить голод. Страна имеет широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу, что может помочь в решении потенциального глобального продовольственного кризиса.

Бутан

Бутан провозгласил нейтралитет в 1971 году, присоединившись к ООН. Страна находится вдали от моря и защищена горами, до нее трудно добраться.

Чили

Почти 6000 км побережья Чили и разнообразный климат позволяют выращивать самые разные культуры. Инфраструктура страны считается одной из самых развитых в Южной Америке, что может улучшить ее способность справляться с кризисами.

Фиджи

Островное государство Фиджи находится примерно в 4000 км от Австралии. Страна не имеет значительной военной мощи и занимает высокое место в Индексе мира. Ее богатые леса, рыбные ресурсы и природные ресурсы делают ее жизнеспособной.

Южная Африка

Южная Африка имеет плодородную почву, разнообразные источники продовольствия и значительные запасы пресной воды. Современная инфраструктура может улучшить управление ресурсами и повысить устойчивость к кризисам.

Хотя ни одно место в мире не останется полностью незатронутым в случае глобального ядерного конфликта, эти страны считаются потенциально более безопасными из-за их географической изолированности, нейтралитета или природных ресурсов. В то же время эксперты подчеркивают, что дипломатия и предотвращение конфликтов всегда являются лучшей защитой от потенциального глобального кризиса.

Комментарии (4)
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (4)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

