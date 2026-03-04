airBaltic репатриирует латвийцев из ОАЭ: распоряжение МИДа

Редакция PRESS 4 марта, 2026 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство иностранных дел (МИД) совместно с Министерством сообщения готовит распоряжение Кабинета министров об обеспечении рейсов латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" для репатриации граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Приоритет при эвакуации будет отдан уязвимым лицам и семьям с детьми.

МИД отмечает, что ситуация с безопасностью в Египте в настоящее время не изменилась. Предупреждения посольства США в Египте, Латвии и других странах-членах Европейского союза относительно поездок не изменились.

В МИД добавили, что трудно предсказать дальнейшее развитие событий в ближневосточном регионе, поэтому каждый должен тщательно оценить необходимость своей поездки. Хотя воздушное пространство Египта открыто, закрытие воздушного пространства других стран может привести к незапланированным изменениям в рейсах в Египет и из него.

676 граждан зарегистрировали краткосрочные поездки в ближневосточный регион в консульском регистре. Больше всего - 576 человек - находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, 30 - в Израиле, 25 - в Катаре, 21 - в Омане, восемь - в Кувейте, шесть - в Саудовской Аравии и по пять - в Бахрейне и Иордании.

Воздушное пространство над Ближним Востоком, за исключением Омана, остается закрытым, и регулярно объявляются воздушные тревоги, говорится в сообщении МИД.

Другие страны ЕС также активно изучают возможности оказания помощи своим гражданам в выезде из региона, отдавая предпочтение наиболее нуждающимся, например, тем, у кого проблемы со здоровьем.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану. Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в странах Персидского залива.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

