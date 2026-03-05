Светофор-ловушка в центре Риги? Полиция разъясняет нюансы (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 5 марта, 2026 09:42

Выбор редакции

До чего дело дошло - Рижская муниципальная полиция выпустила специальное видео в соцсетях, посвященное одному, но очень проблемному светофору. Светофор расположен по адресу Бривибас, 352 в Риге - там, с точки зрения полиции, происходит, массовое нарушение Правил дорожного движения. С точки зрения водителей - неверно установленный светофор собирает в этом месте множество штрафов. Для того стоит?

Итак, сотрудник полиции на видео объясняет:

Учитывая большое количество нарушений на улице Бривибас гатве, 352, Рижская муниципальная полиция напоминает о порядке использования полосы А общественного транспорта.

Полоса А может быть обозначена двумя способами:

⚫️ Сплошная линия – въезд на полосу А строго запрещен, даже если планируется поворот или въезд во двор.

⚫️ Прерывистая линия – въезд разрешен, но только временно:
✔️ для поворота на ближайшем перекрестке
✔️ для въезда на ближайшую прилегающую территорию
✔️ для посадки или высадки пассажиров, если это разрешено соответствующим дорожным знаком (без создания помех общественному транспорту и такси)

❗️ Важно – даже если въезд на полосу А разрешен в соответствии с Правилами дорожного движения, длительное движение по ней запрещено. При въезде на полосу А водитель должен повернуть на ближайшем возможном въезде или перекрестке.

В полосе А разрешено движение следующих видов транспорта:

общественный транспорт
такси
⚡️ электромобили
двухколесные мопеды и мотоциклы
машины экстренных служб со специальной окраской и без нее
❗️ Велосипеды и электросамокаты могут использоваться в полосе А только при наличии соответствующего дополнительного знака.

За несанкционированное движение в полосе А водитель транспортного средства может быть оштрафован на 40 евро.

Мы призываем водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения!

...Дальше разворачивается предметное обсуждение этой информации водителями. Выясняются подробности, которые полицейский не затронул в своем выступлении. В частности, одна из водителей рассказывает:

-Спасибо, конечно, за разъяснения, но я считаю, этот светофор - явная ловушка для сбора штрафов. Через пару метров за ним - пешеходный переход и сразу - поворот во дворы и к зубной клинике. Меня там тоже оштрафовали относительно недавно. Я въехала на полосу общественного транспорта перед самым светофором, чтобы повернуть направо. Но выяснилось, что поворачивать к клинике надо было за светофором и со второй полосы. Где логика? Там всегда большой трафик и получается, поворачивая, ты задерживаешь всех стоящих за тобой. Почему нельзя нормально сделать - разрешить поворачивающим въезжать на полосу ОТ перед светофором и с неё въезжать во дворы? Штрафов, конечно, будет меньше, хотя людям станет гораздо удобнее.

К этому подключаются другие, знающие это место не с лучшей стороны, водители:

-на неудобные вопросы они ответа не дают , наверно сами не знают или оставляют тему для бизнеса , иначе как пополнить кассу если все будут все понимать и делать правильно

-Таким образом, электромобили также могут ездить по полосе для общественного транспорта. Автомобили с синим номером. Я правильно понял?

-Мне хотелось бы посмотреть, смогут ли обычные полицейские без опознавательных знаков выезжать на дорогу во время сильных пробок.

-Попробуйте проехать на машине без опознавательных знаков! Жаль, кто всё это придумывает и воплощает в жизнь, уровень образования в этой области очень низкий и неудовлетворительный, полиции приходится придумывать способ уехать, это полная глупость.

-Днём легко ездить на машине, когда машин мало! Попробуйте снять видео в 18:00 или 8:00, а затем сделайте ещё одно видео!!!

-Нет, это у ёжика в тумане там нет проходного двора, так что, как вы думаете, где следующий въезд за светофором? Я как-то раз туда ехал и меня оштрафовали за то, что мне нужен был следующий въезд, потому что в 17:00, когда едешь в сад, обычно нельзя развернуться через 40 метров дважды После споров они отменили это с таким описанием, что, наверное, теперь им стоит расстелить красную ковровую дорожку за их великодушие.

-Эти правила определенно следует изменить, чтобы можно было набирать скорость на полосе для общественного транспорта, а затем перестраиваться в поток движения на соседней полосе.

-Полный идиотизм — въезд и выезд разрешен только для автомобилей с трафаретами, попробуйте в реальной жизни пересечь полосу движения на обычной машине!

...В общем, становится ясно, что камень преткновения не собственно полоса общественного движения, на которую так и лезут водители, чтобы отдать штрафом лишне 40 евро. За коварным светофором расположен пешеходный переход, сразу за которым - поворот во дворы, поэтому люди въезжают на полосу ОТ, чтобы повернуть. Вот тут-то и ловят их на штрафы. Эти несколько метров и вводят народ в заблуждение - поворачивать по установленным правилом во дворы нужно со второй полосы, через полосу ОТ, задерживая собой движение. Нелогично, зато - правильно. Но этот вопрос рижские муниципалы в комментариях упорно отказываются освещать (кое-где они дают свои ответы в дискуссии). О главном же твердят одно: 

....-Мы хотели бы еще раз напомнить вам, что Правила дорожного движения предусматривают, что водителям транспортных средств со специальной окраской, отнесенным к категории автомобилей экстренных служб, разрешается двигаться по полосе А без включения синих проблесковых маячков и без специального звукового сигнала...

В общем, хорошо, что дискуссия началась, плохо, что пока в одни ворота...

 

Комментарии (1)
