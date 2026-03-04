Учёные проверили 4 диеты и обнаружили одну, которая ускоряет рост рака

Редакция PRESS 4 марта, 2026 16:25

Азбука здоровья

То, что мы едим, может влиять не только на вес и самочувствие, но и на развитие болезней. Новое исследование показало: один тип питания способен ускорять рост опухолей.

Учёные протестировали четыре разные диеты — с высоким уровнем инсулина, глюкозы, кетонов и жиров — и изучили их влияние на тройной негативный рак молочной железы, одну из самых сложных форм заболевания.

Результаты оказались неожиданными. Именно диета с высоким содержанием жиров ускоряла рост и распространение опухолевых клеток.

В ходе эксперимента исследователи создали специальные модели опухолей, которые реагировали на биохимические вещества, возникающие в организме после разных типов питания.

Выяснилось, что при высоком уровне жиров увеличивается активность фермента MMP1, который разрушает структуру тканей и связан с более агрессивным течением болезни.

Учёные отмечают, что раньше изучать влияние питания на рак было сложнее. Многие исследования не учитывали, как на опухоли одновременно влияют метаболизм, иммунная система и микробиом.

В новом эксперименте исследователи попытались максимально приблизить условия к реальным, создав среду, похожую на человеческую плазму крови.

Это позволило точнее увидеть, как разные питательные вещества влияют на рост и поведение раковых клеток.

Учёные надеются, что в будущем такие исследования помогут врачам подбирать рекомендации по питанию для пациентов, проходящих лечение от рака.

Специалисты также планируют проверить, может ли диета влиять на эффективность химиотерапии.
 
 
 

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

