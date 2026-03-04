Учёные проверили 4 диеты и обнаружили одну, которая ускоряет рост рака

Учёные протестировали четыре разные диеты — с высоким уровнем инсулина, глюкозы, кетонов и жиров — и изучили их влияние на тройной негативный рак молочной железы, одну из самых сложных форм заболевания.

Результаты оказались неожиданными. Именно диета с высоким содержанием жиров ускоряла рост и распространение опухолевых клеток.

В ходе эксперимента исследователи создали специальные модели опухолей, которые реагировали на биохимические вещества, возникающие в организме после разных типов питания.

Выяснилось, что при высоком уровне жиров увеличивается активность фермента MMP1, который разрушает структуру тканей и связан с более агрессивным течением болезни.

Учёные отмечают, что раньше изучать влияние питания на рак было сложнее. Многие исследования не учитывали, как на опухоли одновременно влияют метаболизм, иммунная система и микробиом.

В новом эксперименте исследователи попытались максимально приблизить условия к реальным, создав среду, похожую на человеческую плазму крови.

Это позволило точнее увидеть, как разные питательные вещества влияют на рост и поведение раковых клеток.

Учёные надеются, что в будущем такие исследования помогут врачам подбирать рекомендации по питанию для пациентов, проходящих лечение от рака.

Специалисты также планируют проверить, может ли диета влиять на эффективность химиотерапии.





